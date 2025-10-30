Peste 50% dintre bulgari cred în magie și puteri supranaturale / Credințele în conspirații sunt, de asemenea, răspândite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproximativ 34% dintre bulgari cred în viața de după moarte, în timp ce jumătate (50%) nu împărtășesc această credință. Femeile sunt semnificativ mai predispuse decât bărbații să creadă în viața de după moarte, iar proporția credincioșilor crește odată cu vârsta. Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat de agenția de sondaje „Trend”, scrie televiziunea publică bulgară.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reîncarnarea este mai puțin acceptată: 31% cred în ea, comparativ cu 53% care nu cred.

Cea mai răspândită credință în rândul bulgarilor este karma: 65% dintre respondenți cred că „totul se întoarce”, ceea ce echivalează cu peste 3,5 milioane de persoane. Femeile sunt din nou mai înclinate să creadă în karma, în timp ce doar 10% resping complet această idee.

Aproape jumătate dintre bulgari (47%) consideră că soarta este parțial predeterminată și parțial rezultatul alegerilor personale, reflectând o înțelegere nuanțată a interacțiunii dintre credință și responsabilitatea individuală. O proporție egală (23%) are opinii mai extreme, considerând că soarta este fie complet predeterminată, fie complet în mâinile individului.

În ceea ce privește practicile supranaturale, 38% (peste 2 milioane de persoane) au vizitat un ghicitor sau un clarvăzător, iar 14% au consultat un astrolog. Femeile sunt mult mai predispuse să solicite astfel de îndrumări. Vizitele la mediumuri (11%) și numerologi (9%) sunt mai puțin frecvente, dar prezența lor indică un interes continuu pentru forme alternative de predicție.

Mai mult de jumătate dintre bulgari (58%) cred că unele persoane posedă abilități supranaturale, în timp ce 30% nu cred acest lucru. O proporție similară (56%) crede în blesteme și vrăji.

Credințele în conspirații sunt, de asemenea, răspândite: 47% cred că există societăți secrete care controlează lumea, în timp ce 36% nu sunt de acord.

Patruzeci și patru la sută cred în semne sau prevestiri care pot prezice viitorul, iar o proporție aproape egală (43%) nu este de acord.

În ceea ce privește astrologia și semnele zodiacale care influențează caracterul și destinul, majoritatea (51%) nu este de acord, dar 37% cred în această legătură, generațiile mai tinere (cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani) manifestând o afinitate mai mare pentru credințele astrologice.

Sondajul a fost realizat între 13 și 19 octombrie 2025, utilizând interviuri semi-standardizate față în față cu tablete, cuprinzând un eșantion de 1.000 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani.