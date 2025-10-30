Vila Elisabeta din Băile Herculane nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin / Consilierii au considerat că prețul, 270 de mii de euro, e prea mare / Aici a locuit o perioadă Sisi, soția împăratului Franz Josef

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vila Elisabeta, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din Băile Herculane, nu va intra în patrimoniul Consiliului Județean Caraș-Severin. După îndelungi dezbateri, consilierii județeni au decis, în ședința ordinară a lunii octombrie, să nu-și exercite dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Președintele Silviu Hurduzeu a declarat că sunt mai multe motive: prețul de vânzare este prea mare, nu se poate face o expertiză a clădirii și nu sunt fonduri pentru reabilitare.

„Vorbim despre un imobil al cărui preț de vânzare este de 270.000 de euro. Se află în proprietatea unei societăți comerciale cu sediul în Timișoara. Clădirea este clasificată în grupa de importanță B a listei monumentelor istorice. Are o suprafață de 164 de metri pătrați”, spune Silviu Hurduzeu.

Silviu Hurduzeu spune că prevederile legale sunt clare: „O achiziție se face în baza unui raport de evaluare. Nu exista nici timp și nici posibilitatea, la nivelul Consiliului Județean, de a face acest raport de evaluare. Ordonanța 52 interzice cheltuielile pentru astfel de lucrări sau de servicii. Din punctul meu de vedere, suma este prea mare, nu reflectă valoarea acestui imobil. Vila Elisabeta are nevoie și de lucrări de intervenție, pentru că nu se află în cea mai bună stare”, explică oficialul.

Nici Primăria Băile Herculane nu dispune de fondurile necesare pentru cumpărarea imobilului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Între timp, Asociația Herculane Project a lansat un apel public pentru strângerea de fonduri necesare montării unui acoperiș provizoriu.

Vila Elisabeta este denumită așa după numele celei mai faimoase persoane care a locuit-o și anume Sisi, împărăteasa Austriei, soția împăratului Franz Josef.