Au secat două izvoare din Băile Herculane / Autoritățile investighează motivul dispariției lor / ”Am pierdut două izvoare esențiale, Izvorul de ochi și Izvorul de stomac și nu știm dacă le vom mai putea recupera”

Autoritățile locale investighează cauzele secării a două izvoare esențiale, Izvorul de ochi și Izvorul de stomac, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Între timp, turiștii care au ales stațiunea Băile Herculane tocmai pentru beneficiile aduse de tratamentele cu apă termală sunt hotărâți să o evite în viitor.

La Primăria Băile Herculane a avut loc vineri, o dezbatere publică privind situația creată în urma secării izvoarelor de ochi și de stomac din stațiunea de pe Valea Cernei. Au participat reprezentanți ai compartimentului de urbanism din cadrul primăriei Băile Herculane, consilieri locali, dar și localnici și turiști interesați de această problemă.

Potrivit declarațiilor consilierului județean Doru Coșei, situația este alarmantă. Investigațiile preliminare au scos la iveală că secarea izvoarelor ar putea fi legată de activități de foraj ilegale, desfășurate începând cu anul 2016.

„Am pierdut două izvoare esențiale, Izvorul de ochi și Izvorul de stomac și nu știm dacă le vom mai putea recupera. Primăria Băile Herculane va face toate demersurile pentru a se investiga cum trebuie aceste probleme. Facem echipă cu autoritățile, facem echipă cu cetățenii și vom lupta pentru obținerea acestor izvoare.

Autoritățile ne-au pus la dispoziție toate documentele, am văzut care este problema. Din cauza unor avize acolo s-a continuat un foraj din 2016 care era total în ilegalitate. Și s-a continuat această ilegalitate punând-o în legalitate”, spune consilierul.

Autoritățile locale s-au angajat să investigheze în detaliu cauzele secării izvoarelor și să ia măsuri urgente pentru a remedia situația. Se vor efectua analize amănunțite ale apei și studii geotehnice pentru a identifica sursa problemei și pentru a găsi soluții viabile. Cu toate acestea, viitorul izvoarelor termale de la Băile Herculane rămâne incert.

De cealaltă parte, turiștii sunt dezamăgiți, mulți alegând stațiunea Băile Herculane tocmai pentru beneficiile aduse de tratamentele cu apă termală.

„Eu vin aici de peste 30 de ani, din 1986, pentru că am probleme cu ochii. Deci dacă a secat izvorul de ochi eu n-o să mai vin aici și mulți n-o să mai vină. Și pe la hoteluri am înțeles că e criză de apă.

Eu am venit săptămâna asta și n-am făcut baie deloc pentru că hotelul unde sunt cazat nu are apă. Eu spun că localnicii de aici să se lupte pentru bogățiile minerale ale acestei stațiuni pentru că izvoarele astea au curs de 2000 de ani și acum își bate cineva joc. E păcat!”, spune un turist.

Locul a fost descoperit, pare-se, înainte de anul 102 de către romani. Numele, Hercules, era, în mitologie, patron al izvoarelor termale, simbol al echilibrului între fizic și spirit. Prima consemnare însă a Băilor Hercualne este după 153 d.C.: „Zeilor și divinitășilor apelor, Ulpius Secundinus, Marius Valens, Pomponius Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimiși ca delegați romani să asiste la alegerea în calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, întorcându-se nevătămați, au ridicat acest prinos de recunoștința”. Au urmat secole de folosire in derizoriu.

Dupa 1740, urmează o nouă perioadaăde glorie. Claăiri civile, locuințe, izvoare recondiționate. Tipar de gândire austro-ungar, în stil baroc. Aici iși vor tămădui oasele: împăratul Iosif al II-lea, îmăaratul Francisc I și împărăteasa Carolina, împăratul Franz Iosef și împărateasa Elisabeta. În 1852 împăratul Austriei considera Băile Herculane ca fiind „cea mai frumoasă stațiune de pe continent”.