OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială (IPO) gigantică, cu o valoare de până la 1 trilion de dolari

OpenAI pune bazele pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la până la 1 trilion de dolari, au declarat trei persoane familiarizate cu acest subiect, în ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din toate timpurile, transmite agenția Reuters.

OpenAI ia în considerare depunerea documentelor la autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare încă din a doua jumătate a anului 2026, au declarat unele dintre aceste persoane. În discuțiile preliminare, compania a luat în considerare strângerea a 60 de miliarde de dolari în varianta minimă și probabil mai mult, au declarat aceste persoane. Ele au avertizat că discuțiile sunt încă la început și că planurile – inclusiv cifrele și calendarul – s-ar putea modifica în funcție de creșterea afacerii și de condițiile pieței.

Directorul financiar Sarah Friar a declarat unor asociați că compania își propune să se listeze la bursă în 2027, au spus persoanele respective. Dar unii consilieri prevăd că acest lucru ar putea avea loc chiar mai devreme, în jurul sfârșitului anului 2026.

„O ofertă publică inițială nu este obiectivul nostru principal, așa că nu am putea stabili o dată”, a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI. „Construim o afacere durabilă și ne promovăm misiunea, astfel încât toată lumea să beneficieze de AGI.”

Pregătirile pentru IPO semnalează o nouă urgență în cadrul producătorului ChatGPT de a intra pe piețele publice, acum că s-a finalizat o restructurare complexă care reduce dependența sa de Microsoft. Un IPO ar deschide ușa către o strângere de capital mai eficientă și ar permite achiziții mai mari folosind acțiuni publice, contribuind la finanțarea planurilor CEO-ului Sam Altman de a investi trilioane de dolari în infrastructura AI, potrivit unor persoane familiarizate cu gândirea companiei.

Cu o rată anualizată a veniturilor care se estimează că va ajunge la aproximativ 20 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului, pierderile sunt în creștere în cadrul companiei de 500 de miliarde de dolari, au spus persoanele respective.

În timpul unei transmisiuni live marți, Altman a abordat posibilitatea de a intra pe bursă. „Cred că este corect să spunem că este cea mai probabilă cale pentru noi, având în vedere nevoile de capital pe care le vom avea”, a spus el.

PREGĂTIRILE PENTRU IPO URMEAZĂ DUPĂ O RESTRUCTURARE MAJORĂ

OpenAI a început ca organizație non-profit în 2015. Câțiva ani mai târziu, compania și-a revizuit din nou structura, astfel încât organizația non-profit să aibă supravegherea și controlul asupra ramurii cu scop lucrativ. Obiectivul principal al organizației non-profit era să se asigure că OpenAI dezvoltă tehnologia AI în condiții de siguranță, mai degrabă decât să acorde prioritate profiturilor, ca o companie tradițională.

Săptămâna aceasta, OpenAI s-a reorganizat din nou. Este în continuare controlată de o organizație non-profit, numită acum OpenAI Foundation, dar organizația non-profit deține o participație de 26% în OpenAI Group și o garanție pentru a primi acțiuni suplimentare dacă compania atinge anumite obiective. Această schimbare face ca organizația non-profit să devină un acționar important în succesul financiar al OpenAI.

O ofertă de succes ar reprezenta o victorie importantă pentru investitori precum SoftBank, Thrive Capital și MGX din Abu Dhabi. Microsoft, unul dintre cei mai mari susținători ai săi, deține acum aproximativ 27% din companie, după ce a investit 13 miliarde de dolari.

Deliberările au loc în contextul în care AI determină o creștere a piețelor publice. La începutul acestui an, compania de cloud AI CoreWeave a devenit publică la o valoare de 23 de miliarde de dolari și de atunci și-a triplat aproximativ valoarea. Miercuri, Nvidia a devenit prima companie care a atins o valoare de piață de 5 trilioane de dolari, impulsionată de o creștere care i-a consolidat rolul în centrul boomului global al AI.

The Wall Street Journal a raportat pentru prima dată posibilitatea ca OpenAI să devină publică încă din 2027.