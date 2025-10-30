BREAKING Regele Charles al III-lea îi retrage titlul de prinț fratelui său Andrew, implicat în scandalul Epstein

Regele Charles al III-lea a decis joi să îi retragă titlul de prinț fratelui său Andrew, implicat în mai multe scandaluri sexuale, potrivit BFM TV.

Andrew Mounbatten Windsor, unul dintre fiii reginei Elisabeta a II-a și implicat în mai multe scandaluri sexuale, nu va mai fi numit Prințul Andrew.

„Majestatea Sa a inițiat astăzi o procedură oficială pentru a retrage titlul și onorurile prințului Andrew”, a declarat Palatul Buckingham într-un comunicat joi, 30 octombrie.

Deși până acum beneficia de o reședință regală cu 30 de camere la Windsor, el va trebui să se mute. „I s-a transmis o notificare formală de reziliere a contractului de închiriere și se va muta într-o altă locuință privată”, a indicat Palatul Buckingham, precizând că „aceste sancțiuni sunt considerate necesare, deși el continuă să nege acuzațiile aduse împotriva sa”.

Legături cu Jeffrey Epstein

De asemenea, potrivit Daily Mail, prințul William și soția sa Kate intenționează să se mute într-o nouă reședință situată în apropierea celei a prințului Andrew. Potrivit acestui ziar, prințul moștenitor al tronului ar dori ca Andrew să plece înainte.

Andrew Mounbatten Windsor, în vârstă de 65 de ani, este acuzat că a întreținut legături strânse cu pedocriminalul Jeffrey Epstein. Aceste acuzații au fost readuse în atenție marți, odată cu publicarea postumă a memoriilor Virginia Giuffre, principala acuzatoare în acest caz.

Ea scrie că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew de trei ori, dintre care cel puțin două când avea 17 ani.

După ce s-a retras din viața publică în urmă cu cinci ani, Andrew Mounbatten Windsor a anunțat, pe 17 octombrie, că renunță la titlurile sale regale, inclusiv la cel de duce de York. Cu toate acestea, este necesară o lege a Parlamentului pentru a i le retrage oficial.