The Telegraph: Regele Charles al III-lea, cheia schimbării de poziție a lui Trump față de Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regele Regele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Charles al III-lea, a jucat un rol esențial în convingerea lui Donald Trump că Ucraina poate câștiga războiul împotriva Rusiei, arată The Telegraph

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Discuțiile private cu monarhul, purtate în timpul recentei vizite de stat, au fost „foarte importante”, a declarat pentru The Telegraph principalul consilier al lui Volodimir Zelenski.

Președintele american a spus săptămâna aceasta că Ucraina se află în poziția de a-și recâștiga toate teritoriile de la forțele ruse. Declarațiile au reprezentat o schimbare radicală față de insistența sa anterioară că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei pentru a încheia războiul. Schimbarea de poziție a venit după întâlnirea cu Zelenski, președintele ucrainean, la Națiunile Unite.

Întrebat dacă delegația ucraineană i-a schimbat opinia lui Trump, Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski, a preferat să laude eforturile Regelui și ale lui Keir Starmer. „Aș vrea să menționez că a fost o vizită importantă a președintelui Trump în Regatul Unit, și știu poziția Majestății Sale, a prim-ministrului Starmer și a oamenilor cu care s-a întâlnit președintele Trump… a fost foarte importantă”, a spus el.

Surse diplomatice au sugerat că nu a fost o coincidență faptul că schimbarea de atitudine a lui Trump a venit imediat după conversațiile cu Regele Charles al III-lea. Se crede că monarhul a discutat despre Ucraina în întâlnirile private cu președintele american în timpul vizitei de stat.

Regele i-a primit pe soții Trump la Castelul Windsor, petrecând prânzul și cina cu ei și însoțindu-i într-o zi plină de activități. În discursul de la banchetul de stat, a menționat o singură dată Ucraina, dar tonul său a fost evident politic: „Țările noastre au cea mai strânsă relație de apărare, securitate și informații din istorie. În două războaie mondiale, am luptat împreună pentru a învinge forțele tiraniei. Astăzi, când tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri stăm împreună în sprijinul Ucrainei, pentru a descuraja agresiunea și a asigura pacea.”

The Telegraph a mai dezvăluit că Zelenski a folosit întâlnirea cu Trump, pe marginea Adunării Generale a ONU, pentru a cere livrări de rachete Tomahawk capabile să lovească Moscova. Surse au spus că președintele ucrainean i-a transmis omologului american că acest sistem de armament de înaltă tehnologie l-ar putea forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

Rămâne incert dacă Trump va aproba cererea, deși Zelenski a sugerat într-un interviu pentru Axios că președintele american a fost receptiv. „Pot să spun că unele arme care sunt foarte importante pentru Ucraina, pentru apărare și continuarea luptei, le-am auzit probabil pentru prima dată susținute într-o manieră foarte deschisă și pozitivă, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Este un mare progres”, a spus Iermak.

Regele a fost un susținător constant al rezistenței Ucrainei împotriva invaziei ruse. În martie, l-a primit pe Zelenski la Sandringham, la ceai, la câteva zile după întâlnirea tensionată a acestuia cu Trump și JD Vance la Casa Albă.

Iermak a evidențiat și vizita lui Jonathan Powell, consilierul britanic pentru securitate națională, la frontul din regiunea Harkiv, înainte de vizita de stat: „Sunt sigur că au avut ocazia să folosească aceste informații și impresii în conversațiile cu prietenii noștri americani.”

Trump, un admirator al monarhiei, s-a bucurat de ospitalitatea Regelui, descriindu-l pe Charles drept „un om foarte, foarte special” în discursul de la cină.

Surse diplomatice au spus că Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, le-a transmis omologilor europeni că schimbarea de ton a lui Trump privind Ucraina ar trebui privită „cât se poate de pozitiv”. Rubio a adăugat că Trump este „foarte furios” pe Putin pentru că acesta i-a ignorat încercările de a pune capăt războiului de trei ani și jumătate.

„Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a RECUPERA întreaga Ucraină în forma sa inițială”, a scris Trump pe rețelele sociale după întâlnirea cu Zelenski. „Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, frontierele inițiale de la începutul acestui război sunt foarte posibile.”

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru The Telegraph că, dacă Putin ar fi inteligent, ar căuta „de urgență un acord pentru a pune capăt războiului care a adus prejudicii semnificative reputației Rusiei”. „Așa cum a spus președintele, războiul nu merge bine pentru Rusia, a cărei economie este la pământ și care continuă să piardă mii de vieți pentru a cuceri ‘practic niciun teritoriu’.”

„Dacă ar fi inteligenți, ar căuta mai urgent un acord care să pună capăt războiului, să oprească vărsarea de sânge și să readucă țara pe drumul cel bun. Președintele Putin a respins în mod repetat propuneri generoase de pace care ar fi adus beneficii Rusiei”, au adăugat oficialii.