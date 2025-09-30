Extrema dreaptă din Israel critică planul Trump pentru încetarea războiului din Gaza, care a fost însă lăudat de restul clasei politice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul de finanțe și liderul Partidului Sionist Religios (extrema dreaptă), Bezalel Smotrich, a criticat marți, într-o postare lungă pe rețelele de socializare, planul american pentru a pune capăt războiului din Gaza, calificându-l drept „un eșec diplomatic răsunător”, dar s-a abținut să spună în mod direct că partidul său va încerca să-l saboteze, relatează Times of Israel.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Postarea a fost o notă rară de critică în mijlocul unui cor de laude israeliene și internaționale pentru planul pe care președintele SUA Donald Trump l-a dezvăluit luni la o conferință de presă la Casa Albă, alături de premierul Benjamin Netanyahu. Premierul israelian a declarat că acceptă planul și, de atunci, l-a apărat împotriva criticilor din partea extremei drepte, promițând că nu va permite înființarea unui stat palestinian și nici retragerea completă a trupelor israeliene din Gaza.

Potrivit unor informații apărute marți, Hamas examinează propunerea și va da un răspuns în câteva zile, după întâlnirea cu reprezentanții Turciei și Qatarului. Acordul solicită grupării teroriste să se dezarmeze, lucru pe care aceasta a refuzat să îl facă în trecut, precum și să elibereze toți ostaticii israelieni pe care îi deține în termen de trei zile, în schimbul încetării imediate a războiului.

Acceptarea termenilor de către Hamas ar fi esențială pentru îndeplinirea acordului în întregime. CBS News a relatat marți că Hamas este înclinat să accepte termenii planului, citând o sursă anonimă „apropiată procesului”.

Dar în sfera politică israeliană, reacțiile lui Smotrich și ale ministrului securității naționale Itamar Ben-Gvir (liderul partidului Puterea Evreilor), ambii parteneri de extremă dreapta ai lui Netanyahu, sunt urmărite cu atenție. Oricare dintre ei poate provoca căderea guvernului Netanyahu din cauza planului, iar amândoi au amenințat anterior că vor părăsi coaliția din cauza acordurilor de încetare a focului.

Ben-Gvir nu s-a pronunțat încă public cu privire la acord. Într-o postare lungă pe X, Smotrich, care conduce partidul sionist religios de linie dură, a calificat sărbătorile pentru plan ca fiind premature, criticând schema ca renunțând la „realizări reale pe teren în favoarea iluziilor politice și supunându-se unei îmbrățișări diplomatice și ceremonii strălucitoare”. ”

Ministrul finanțelor a scris că planul – care prevede o forță de securitate condusă de arabi și un guvern palestinian independent pentru a gestiona afacerile din Gaza – marchează o revenire la o eră de negocieri de pace israelo-palestiniene la care se opune ferm.

În urma atacului condus de Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul, Smotrich a cerut Israelului să ocupe și să repopuleze Gaza (de unde Israelul s-a retras complet în 2005), despre care a spus că este „inseparabilă” de Israel.

Acordul, a scris el, este o „ocazie istorică ratată de a ne elibera în sfârșit de lanțurile Oslo, un eșec diplomatic răsunător, închizând ochii și întorcând spatele tuturor lecțiilor din 7 octombrie”.

El a adăugat: „În opinia mea, și acest lucru se va termina în lacrimi” și a spus că situația este un „caz tragic de abținere a conducerii de la orice viziune”.

Deși Smotrich și-a exprimat speranța că „încăpățânarea” Hamasului va sabota acordul, el nu a spus dacă va face acest lucru el însuși, retrăgându-și partidul din coaliția lui Netanyahu. Luni, el a declarat că l-a informat pe premier despre „liniile roșii” ale partidului său înainte de întâlnirea premierului cu Trump pentru a discuta planul.

„[Având în vedere] reticența inițială a prim-ministrului Netanyahu de a cuceri Gaza… este acesta maximul care poate fi atins în acest moment?”, a întrebat el în postare. „Acestea sunt întrebări bune. Vom consulta, vom analiza și vom decide, cu ajutorul lui Dumnezeu.”

Chiar dacă Smotrich și Ben Gvir vor doborî guvernul Netanyahu, acesta ar avea în continuare, aproape sigur, o majoritate parlamentară în favoarea acordului. O serie de personalități ale opoziției, de la liberali la extremiști, au lăudat planul de la publicarea sa.

Yair Golan, liderul alianței de stânga Democrații, a declarat că acordul este în „spiritul” partidului său. Avigdor Liberman, liderul partidului naționalist Yisrael Beytenu, a postat că „orice inițiativă care aduce toți ostaticii acasă trebuie să fie binevenită”.

Naftali Bennett, fostul efemer prim-ministru (2021 – 2022) care se pregătește acum pentru o revenire politică, a calificat planul drept „un pas dificil, dar necesar”, având în vedere prețul pe care Israelul l-a plătit în cei doi ani de război.

Liderul opoziției liberale, Yair Lapid, și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru plan.

„Planul în 20 de puncte prezentat ieri de Donald Trump nu este perfect, dar este cea mai bună opțiune disponibilă”, a scris Lapid. „Am irosit un an tragic, marcat de dezastre personale și naționale, un an în care ostatici au murit și soldați au fost uciși, în timp ce poziția noastră internațională se destramă sub ochii noștri. Timpul s-a scurs.”

Lapid a adăugat însă că Netanyahu ar putea încă să torpileze acordul, acum că s-a întors în Israel.

„De obicei, el spune „da” la Washington, când stă în fața camerelor de filmat de la Casa Albă și se simte ca un om de stat revoluționar, iar „dar” când se întoarce în Israel și „baza” îi amintește cine este șeful”, a scris Lapid pe X.

Netanyahu părea să răspundă criticilor venite din partea alegătorilor de dreapta. Marți, el a postat un scurt videoclip în care a răspuns la întrebări despre plan, asigurând spectatorii că IDF va putea rămâne în Gaza și că planul nu obligă Israelul să înființeze un stat palestinian.

„A fost o vizită istorică”, a spus el. „În loc ca Hamas să ne izoleze, noi am întors situația și am izolat Hamas. Acum, întreaga lume, inclusiv lumea arabă și musulmană, presează Hamas să accepte termenii pe care i-am creat împreună cu Trump, pentru a readuce toți ostaticii – vii și morți – în timp ce IDF (armata israeliană, n.red.) rămâne în Fâșie”.

Declarațiile sale par să denatureze o parte din planul lui Trump, care a fost publicat online de Casa Albă. Planul nu prevede ca IDF să rămână în Gaza pe termen nelimitat, ci mai degrabă să se retragă treptat și să predea controlul unei forțe de securitate internaționale.

Răspunzând la o întrebare dacă planul impune crearea unui stat palestinian, Netanyahu a spus: „Absolut nu. Nu este scris în acord.” Acordul lasă deschisă posibilitatea creării unui stat palestinian în viitor, deși nu o garantează.

„Am spus că ne vom opune cu tărie unui stat palestinian”, a adăugat el, susținând că Trump este de acord cu el că statalitatea palestiniană ar fi o „recompensă uriașă pentru terorism”.

Unii dintre locotenenții lui Netanyahu au lăudat, de asemenea, planul. Ministrul turismului Haim Katz, membru al partidului Likud al prim-ministrului, a postat pe X că acordul înseamnă „întoarcerea tuturor ostaticilor, eliminarea oricărei amenințări existențiale și o generație de pace pentru copiii Israelului, în orice mod și cât mai curând posibil”.

Ministrul de externe, Gideon Sa’ar, între timp, a declarat în timpul unei vizite diplomatice în Serbia că acceptarea acordului de către Israel „nu ar trebui să surprindă pe nimeni”, deoarece Israelul rămâne „angajat față de obiectivele pe care le-am stabilit” pentru război, care includ distrugerea capacității militare și de guvernare a Hamas, eliberarea ostaticilor și asigurarea că Gaza nu va reprezenta o amenințare viitoare pentru Israel.

Sa’ar s-a declarat sceptic cu privire la faptul că Hamas va accepta termenii acordului.

„Știm, pe baza experienței din trecut, că de obicei vor să deschidă și să închidă, să încerce să schimbe termenii și să se eschiveze de la punerea în aplicare”, a adăugat el. „Dar vom vedea.”