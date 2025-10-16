Israel amenință că va relua luptele dacă Hamas nu respectă acordul de încetare a focului în Gaza

Israelul a amenințat că va relua luptele dacă „Hamas refuză să respecte acordul”, adică să predea toate rămășițele pământești ale ostaticilor morți, așa cum promisese. Hamas, la rândul său, a reafirmat că intenționează să „respecte acordul” și asigură că a predat toate cadavrele la care a „avut acces”, potrivit BFM TV.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat miercuri seara, 15 octombrie, că Israelul va relua luptele în Fâșia Gaza dacă Hamas nu respectă acordul de încetare a focului, considerând că acesta nu a predat toate rămășițele pământești ale ostaticilor.

„Dacă Hamas refuză să respecte acordul, Israelul, în coordonare cu Statele Unite, va relua luptele și va acționa pentru înfrângerea totală” a mișcării, se arată într-un comunicat al biroului său.

Hamas a afirmat mai devreme că a predat Israelului toate rămășițele pământești ale ostaticilor la care a avut acces.

Hamas intenționează să „respecte acest acord”

Conform acordului de încetare a focului încheiat între Hamas și Israel pe baza planului președintelui american Donald Trump, Hamas trebuia să predea toți ostaticii încă deținuți în Gaza, vii și morți, în termen de 72 de ore de la încetarea ostilităților, adică cel târziu la ora 9 (GMT) luni.

Mișcarea palestiniană a eliberat la timp cei 20 de ostatici în viață, dar până în prezent a predat doar nouă cadavre ale captivilor din cei 28 reținuți în Gaza: patru luni seara, trei marți și două miercuri.

„Ne-am îndeplinit angajamentul asumat în cadrul acordului, eliberând toți prizonierii israelieni în viață, precum și cadavrele la care am avut acces”, a asigurat Hamas. „În ceea ce privește rămășițele rămase, recuperarea și extragerea lor necesită eforturi considerabile și echipamente speciale.”

În schimbul returnării marți a rămășițelor a trei prizonieri, Israelul a predat Gazei rămășițele a 45 de palestinieni.

ONU îndeamnă Israelul să deschidă toate drumurile de acces către Gaza

Acuzând Hamas că trage de timp și că încalcă acordul de încetare a focului, Itamar Ben-Gvir, ministrul securității interne și figură de extremă dreapta israeliană, a cerut din nou miercuri prim-ministrului Benjamin Netanyahu să întrerupă complet ajutorul umanitar pentru Gaza.

Mai devreme, postul public de radio și televiziune israelian KAN anunțase că redeschiderea punctului de trecere Rafah între Egipt și Gaza, crucial pentru fluxul de ajutor umanitar care așteaptă pe partea egipteană, era iminentă. Dar acesta a rămas închis până în prezent.

ONU a îndemnat Israelul să deschidă „imediat” toate punctele de acces din Fâșia Gaza pentru ajutorul umanitar. „Vrem ca toate punctele de trecere să fie deschise și accesul să fie complet liber”, a declarat pentru AFP, la Cairo, Tom Fletcher, șeful operațiunilor umanitare ale ONU.

„Vrem ca acest lucru să se întâmple acum, în cadrul acordului” de încetare a focului, a spus Tom Fletcher, subliniind „urgența totală” a situației și necesitatea „livrării de ajutor pe scară largă”. La sfârșitul lunii august, ONU a declarat o foamete în mai multe zone din Gaza, lucru contestat de Israel.

„Întregul oraș Gaza a fost redus la cenușă”

Israelul autorizează în prezent transportul de ajutor umanitar în principal prin punctul de trecere Kerem Shalom (sud), dar organizațiile umanitare se plâng de lentoarea administrativă și de controalele de securitate.

Potrivit ONU și Organizației Mondiale a Sănătății, Israelul a permis în ultimele zile intrarea de ajutor umanitar și medical, în special de gaz pentru gătit, pentru prima dată din martie, precum și corturi suplimentare pentru persoanele strămutate, fructe proaspete, carne congelată, făină sau medicamente.

În Fâșia Gaza, locuitorii înfometați interceptează în mod regulat camioanele cu ajutoare pentru a fura și a stoca alimente, ceea ce împiedică distribuirea ordonată către comunitățile cele mai afectate, potrivit unei surse umanitare.

Întorși în ruinele caselor lor din orașul Gaza, mai mulți locuitori instalează corturi sau adăposturi improvizate în mijlocul dărâmăturilor, potrivit imaginilor AFP.

„Suntem aruncați în stradă. Nu avem apă, mâncare, electricitate. Nimic. Întregul oraș Gaza a fost redus la cenușă”, declară Mustafa Mahram.

„Nu a mai rămas nimic în orașul Gaza. Nici copaci, nici clădiri, nici oameni, nici viață. Doar distrugere”, spune un alt palestinian, Youssef Jodah.

Ca răspuns la un atac fără precedent al Hamas împotriva Israelului, pe 7 octombrie 2023, armata israeliană a lansat o ofensivă care a devastat Fâșia Gaza, provocând o catastrofă umanitară și zeci de mii de morți.

Atacul Hamas a provocat, pe partea israeliană, moartea a 1.221 de persoane, în majoritate civili, potrivit unui nou bilanț stabilit de AFP pe baza datelor oficiale, după identificarea a două cadavre ale unor ostatici. În Fâșia Gaza, campania de represalii israeliene a provocat 67.938 de morți, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății din Hamas, considerate fiabile de ONU.