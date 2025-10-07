SONDAJ: 66% dintre israelieni vor ca războiul din Gaza să se încheie / 64% cred că Netanyahu ar trebui să demisioneze

Majoritatea israelienilor consideră că a sosit momentul să se pună capăt războiului din Gaza, principalul motiv fiind punerea în pericol a ostaticilor, potrivit unui sondaj realizat de Institutul pentru Democrație din Israel publicat luni, în contextul negocierilor privind propunerea de pace a președintelui american Donald Trump, potrivit Times of Israel.

Sondajul a arătat că 66% dintre israelieni consideră că a sosit momentul să se pună capăt războiului – o cifră cu 13 puncte procentuale mai mare decât rezultatul de acum un an, când respondenților li s-a pus aceeași întrebare – comparativ cu 27% care consideră sau sunt siguri că momentul nu a sosit încă și 7% care nu sunt siguri.

Principalul motiv invocat atât de respondenții evrei (50,5%), cât și de cei arabi israelieni (34,5%) pentru încetarea războiului este punerea în pericol a ostaticilor.

Dintre cei care consideră că războiul nu ar trebui să se încheie, 56% dintre respondenți spun că operațiunile trebuie să continue „pentru a răsturna și elimina Hamas”, în timp ce 28% cred că continuarea luptelor este esențială pentru eliberarea ostaticilor.

Alte motive includ asigurarea construirii de așezări evreiești în Gaza (6,5%), răzbunarea pentru masacrul din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul (4%), și prevenirea căderii coaliției prim-ministrului Benjamin Netanyahu (2%).

Negociatorii israelieni și Hamas au sosit luni în Egipt pentru discuții privind planul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza și a elibera toți cei 48 de ostatici rămași în mâinile Hamas, dintre care cel puțin 20 sunt în viață.

Conform planului lui Trump, Israelul, în schimbul eliberării ostaticilor, ar trebui să elibereze 250 de prizonieri palestinieni condamnați la închisoare pe viață și peste 1.700 de deținuți din Fâșia Gaza care au fost arestați după 7 octombrie 2023.

Sondajul IDI publicat luni a arătat, de asemenea, că 66% dintre israelieni consideră că Netanyahu ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru eșecurile legate de atacul Hamas din 7 octombrie și să demisioneze, fie imediat (45%), fie după război (19%).

Potrivit sondajului, 18% consideră că premierul ar trebui să-și asume responsabilitatea și să nu demisioneze, 13% consideră că nu ar trebui să facă niciuna dintre aceste lucruri, în timp ce 5% dintre respondenți au răspuns că nu știu.

„Proporția celor care consideră că Netanyahu ar trebui să-și asume responsabilitatea și să demisioneze imediat este mult mai mare în rândul arabilor (67%) decât în rândul evreilor (41%)”, a declarat IDI într-un comunicat.

În timp ce majoritatea evreilor centristi (63%) și de stânga (88%) consideră că Netanyahu ar trebui să demisioneze acum, cei de dreapta sunt împărțiți, potrivit sondajului, care a constatat că 23% din acest grup consideră că ar trebui să demisioneze imediat, 25% consideră că ar trebui să demisioneze la sfârșitul războiului, 27% consideră că ar trebui să-și asume responsabilitatea și să nu demisioneze, iar 21,5% consideră că nu ar trebui să facă niciuna dintre aceste lucruri.

În ciuda faptului că a primit mai multe avertismente din partea instituțiilor de securitate în lunile și anii dinaintea zilei de 7 octombrie, Netanyahu a evitat să-și asume responsabilitatea pentru masacru, afirmând în repetate rânduri că instituțiile de securitate – și nu liderii politici – nu au reușit să prevină cel mai sângeros atac din istoria Israelului. De asemenea, el a refuzat să autorizeze o comisie de anchetă a statului cu privire la eșecurile din jurul zilei de 7 octombrie.

Sondajul IDI a fost realizat prin internet și telefon între 14 și 18 septembrie, cu 800 de participanți intervievați în ebraică, 200 în arabă și cu o eroare de eșantionare de 3,10%.