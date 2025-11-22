Ascultă articolul

Cinema Johnny, regândit ca un centru cultural al cartierului Freidorf și denumit în memoria marelui actor și înotător Johnny Weissmüller, care s-a născut aici, a fost inaugurat, vineri seara, chiar cu filmul “Tarzan – omul maimuță”, capodopera americană din 1932. Cinema Johnny este al patrulea cinematograf preluat de Primărie de la RADEF care a fost refăcut și redat publicului, după Victoria, Timiș și Studio.

Clădirea, construită în anii 1950 și care a funcționat ca cinema sub administrarea RADEF până în anii 1990, a fost transformată într-un spațiu modern.

La parter, Cinema Johnny dispune de o sală principală cu o capacitate de până la 80 de locuri, pe gradene și scaune mobile. Sala are videoproiector, ecran retractabil, sistem de lumini și sunet, dar și hol de acces, garderobe și toalete accesibilizate. Sala principală poate funcționa și ca spațiu de repetiții pentru teatru, dans și muzică.

Etajul clădirii este rezervat unei expoziții permanente dedicate memoriei lui Johnny Weissmüller, devenit celebru prin multiplele titluri de campion olimpic de natație, câștigate sub drapelul Statelor Unite, și mai ales prin rolul Tarzan, eroul pe care l-a întruchipat pe marile ecrane începând din 1932.

Povești cu o rudă îndepărtată

Johnny Weissmüller mai are şi astăzi rude îndepărtate în Timişoara. Una dintre ele, Ștefan Preitl, a fost prezentă la inaugurarea cinematografului Johnny.

“Mama mea era verișoară de-a doua cu Johnny Weissmüller. Bunicul meu era văr de-a întâia cu tata lui Johnny Weissmüller. Johnny s-a născut în iunie 1904, mama mea în 1909. Nu s-au cunoscut niciodată. Toate poveștile pe care eu le știu despre Johnny Weissmüller și familie sunt legate de unchiul lui Johnny, Peter Weissmüller, care era fratele tatălui lui Johnny Weissmüller. Cei doi se întâlneau, aici, cu bunicul meu, în 1930. El povestea ce cariera a făcut Johnny în natație. Iar toate acestea le știu de la mama”, a povestit Ștefan Preitl.

Profesor universitar la Facultatea de Automatică, Ștefan Preitl l-a întâlnit pe fiul marelui actor, pe Johnny Weissmüller, care a vizitat Timișoara în anul 2004.

„L-am cunoscut pe băiatul lui Johnny Weissmüller, care era văr de-al treilea cu mine. Ne-am întâlnit în iunie 2004. Atunci era prefect Livius Ciocârlie, cu care eram și coleg de facultate. El știa de istoria familiei mele și m-a invitat la acea sindrofie. Plus, chiar atunci a fost la mine și vărul meu, Nicolae Weissmüller, care venise din Budapesta, întâmplător. Lumea mă întreabă de ce nu m-am lăudat. Răspund că aș putea să mă laud cu vreo 65 – între timp au mai murit, de veri de-al doilea și de al treia în America”, a mai spus Ștefan Preitl.

Evenimentele continuă la Cinema Johnny. De la 17:30, va avea loc piesa de teatru “Bă, auzi? interpretat de Teatrul Basca. Duminică, de la 15.00, Școala de circ din Timișoara colorează programul cu spectacolul “Rogier și Rossa întâlnesc copiii familiei Firescu”. De la ora 19.00, va fi proiectat documentarul “The One, The Only, The Real Tarzan”, semnat de regizorul timișorean Florin Iepan, urmat de o discuție cu regizorul.

Johnny a plecat cu părinții la șapte luni

Faimosul actor și sportiv Johnny Weissmüller, alias „Tarzan“, s-a născut în 2 iunie 1904, în Freidorf (atunci în imperiul Austro-Ungar), în prezent un cartier al Timişoarei. Părinţii, Petrus şi Elisabeth Weissmüller, şvabi din Banat, au emigrat în Statele Unite ale Americii împreună cu fiul lor, pe atunci în vârstă de şapte luni.

În anii ’20, a câştigat cinci medalii olimpice la nataţie şi a stabilit zeci de recorduri mondiale. A fost primul om care a spart bariera de un minut la proba de 100 de metri liber – 58,6 secunde, în anul 1922. A devenit celebru la Hollywood odată cu personajul Tarzan.

Johnny Weissmüller a murit la 20 ianuarie 1984, la Acapulco, în Mexic, unde a locuit cu ultima soţie.

A fost căsătorit de şase ori şi a avut trei copii: Johnny Weissmüller Jr. – care a vizitat Timișoara în 2004 (decedat în 2006, la vârsta de 65 de ani), Lisa Weissmüller (care a murit în 2007, la 66 de ani) şi Wendy Anne Weissmüller, astăzi în vârstă de 83 de ani.