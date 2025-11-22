Ascultă articolul

FC Barcelona revine oficial pe legendarul său stadion Camp Nou, astăzi, împotriva lui Athletic Bilbao, după doi ani și jumătate de fotbal prestat pe „terenul propriu” din Montjuic sau din baza sportivă.

Meciul va avea loc de la ora 17:15 și va face parte din cadrul etapei a 13-a din campionatul intern al Spaniei.

Prima experiență a unui joc pe Camp Nou

Lista fotbaliștilor din lotul integrat meciurilor din LaLiga în acest sezon care n-au jucat niciodată în „Templul blaugrana” nu este deloc scurta, ceea ce accentuează din nou ideea de promovare și integrare în jocul catalanilor a tinerelor talente din academie, și nu numai.

De la nou venitul Joan Garcia până la titularii Pau Cubarsi și Fermin Lopez, niciunul dintre aceste nume nu au jucat oficial vreun meci pe Camp Nou. Lista continuă cu Dani Olmo, Marc Casado, Gerard Martin, Marc Bernal și achiziția din vară Roony Bardghji.

De asemenea, nici noua mascotă a catalanilor, „Cat Culer”, nu a asistat până acum la un meci pe Spotify Camp Nou.

Elevii lui Hansi Flick au prestat, în schimb, un antrenament deschis în vechea casă pe 7 noiembrie.

Barcelona a amânat de mai multe ori revenirea pe Camp Nou, iar acum stadionul își va deschide porțile sâmbătă pentru 45.000 de oameni. Totuși, el are o capacitate de 105.000 de locuri.

Costul estimat pentru renovarea sa se estimează la 1.5 miliarde de euro.

Campioana en-titre din Spania încearcă acum să joace și în Liga Campionilor pe Camp Nou, dar oficialii din Barcelona n-au încheiat niciun acord cu UEFA până în acest moment.