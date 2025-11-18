G4Media.ro
Barcelona nu se refuză: Pep Guardiola vorbește despre o posibilă revenire pe…

Pep Guardiola / Sursa foto: JoÃ£o Bravo / Zuma Press / Profimedia

Barcelona nu se refuză: Pep Guardiola vorbește despre o posibilă revenire pe Camp Nou

Barcelona ocupă un loc aparte în inima lui Pep Guardiola: este clubul unde a cunoscut gloria atât ca jucător, cât și ca antrenor. La 13 ani de la despărțirea de gruparea blau-grana, tehnicianul catalan mărturisește că nu exclude o revenire „acasă” pe Camp Nou.

Barca i-a oferit „totul” lui Pep, așa cum tehnicianul în vârstă de 54 de ani a precizat de mai multe ori de-a lungul carierei.

A câștigat alături de Barca tot ce se putea câștiga ca antrenor, iar la ani buni după ce a plecat din Catalonia spune că formația blau-grana nu se poate refuza: nu exclude ca într-o zi să se întoarcă la echipa pe care-o iubește.

Într-un interviu acordat postului spaniol RAC1, Guardiola a subliniat că o revenire este posibilă într-o zi: „Nu exclud Barca”, a spus el.

„Viața este alcătuită din etape și, în acest moment, există cu siguranță antrenori tineri care simt aceeași emoție pe care am simțit-o eu la acea vreme (n.r. când a devenit antrenorul catalanilor)”, a adăugat Guardiola.

Mai mult decât atât, Pep spune că „toată lumea vrea să joace și să antreneze” campioana din LaLiga.

În cei 4 ani petrecuți pe banca tehnică a Barcelonei, Guardiola a dus echipa la un alt nivel: a câștigat tot ce se putea câștiga – printre cele 14 trofee numărându-se două Champions League și trei titluri de campion al Spaniei.

„Barça este un club viu; toată lumea are dreptul la opinie. Toată lumea vrea să fie președintele său, să joace pentru el și să-l conducă” – transmite Guardiola.

Atunci când a fost rugat să aleagă meciul favorit din perioada în care a antrenat-o pe Barca, Pep a spus: „Nu știu pe care să-l aleg… Din perioada petrecută la Barca, este meciul câștigat cu 2-6 la Madrid, în prima ligă.

Mai este și a doua finală a Ligii Campionilor (n.r. câștigată cu 3-1 împotriva Manchester United)”.

Până acum în carieră, Guardiola a antrenat echipele FC Barcelona (2008-2012), Bayern Munchen (2013-2016) și Manchester City (2016-prezent).

