Cărturești împlinește 25 de ani. Când alegi o carte, susții un ecosistem cultural

De la o librărie de numai 40 metri pătrați pe strada Edgar Quinet din București, unde Nicoleta Iordan și Șerban Radu adunau prieteni în jurul cărților, muzicii și ceaiului, la cea mai mare rețea de librării din România: 60 de spații, dintre care trei în Republica Moldova. E infrastructură culturală care e construită zilnic de peste 900 de oameni, făcând din Cărturești cel mai mare angajator cultural din România.

La 25 de ani de existență, iată 25 de motive pentru care țara noastră este mai bogată în dialoguri, în inspirație, în spirit – prin existența Cărturești:

Librăria, spațiu necesar culturii

Librăriile sunt spații de dialog

În România încă mai avem loc de construit spații culturale. Cărturești umple treptat acest gol, aducând cititorii alături de scriitori și organizând anual peste 800 de evenimente culturale și educaționale. Cărturești redefinește conceptul de librărie și noțiunea de eveniment cultural.

Diversitate de carte

O librărie se definește și prin cărțile pe care nu le vinde. Bibliodiversitatea reprezintă un risc economic pentru librării și un pariu cu privire la evoluția culturală a țării. Cărțile reper rareori ajung best sellers.

Cel mai mare număr de cărți în limbi străine cu stoc fizic în țară

Cărturești are peste 40.000 de titluri de carte străină în stoc, cu livrare în 24 ore. Echipele de achiziții sunt compuse din early adopters și specialiști în titlurile de referință.

Experiență de cumpărare

Clienții primesc împachetare cadou cu hârtie de cea mai bună calitate, cu design creat de ilustratori și artiști români. Grija față de experiența clientului e în ADN-ul Cărturești.

Librăria, platformă pentru creștere culturală

Mișcarea pentru Lectură

O inițiativă națională care re-socializează lectura. Aduce împreună cititorii din toată țara și îndeamnă la transformarea cititului dintr-un act solitar într-unul comunitar.

Premiile Cărturino

Premiază scriitorii români de carte pentru copii și ilustratorii lor. Pentru că viitoarele generații de cititori se formează cu Anunțuri hazlii pentru adulți și copii și cu autori români talentați. Cărturino susține literatura care construiește imaginarul copilăriei.

Dialog pentru adolescenți – FestivalYA

Young Adult înseamnă să dai adolescenților acces la poveștile și dialogurile care îi ajută să înțeleagă lumea și pe ei înșiși, o modalitate de a comunica pe limba noilor generații. Cărturești promovează gândirea critică susținând educația și dezvoltarea personală a tinerilor din România prin festivalul de literatură pentru adolescenți FestivalYA.

SHORT – festivalul de proză scurtă

În mașină, în metrou, în tren sau în parc, proza scurtă e o paranteză între gânduri, un intermezzo între două acte. Accesibilă și aflată în avangarda literaturii contemporane, proza scurtă întrerupe fluxul cotidian al îngrijorărilor și se potrivește cu momentele libere de peste zi – poți afla deznodământul între două stații de metrou. Cărturești celebrează forța și intensitatea prozei scurte printr-un festival dedicat.

Raftul autorilor de debut

Cărturești înțelege că într-un context mediatic unde faima durează 15 minute, autorii debutanți rareori pot răzbate prin supraîncărcarea informațională zilnică. De aceea, alături de bibliodiversitate, librăriile Cărturești încurajează și oferă vizibilitate crescută acelor voci locale ce nu au mai fost auzite.

Raftul traducătorului

O meserie nevăzută îndeajuns. Cărturești o pune în lumină construind rafturi tematice – pentru că traducătorii sunt arhitecții invizibili ai literaturii universale.

Corp, cunoaștere, conexiuni

Lumea modernă are nevoie și de o atenție îndreptată către sine. Cărturești facilitează dialoguri cu specialiști, oferă acces gratuit la ghidaj și informații noi. Evenimentele – corp, cunoaștere, conexiuni – sunt un GPS pentru navigarea complexității vieții.

Sprijin direct pentru creatorii culturali

Burse și rezidențe pentru scriitori

Puțini scriitori români pot trăi doar din scris. Pentru majoritatea, literatura rămâne o pasiune după munca de la 9 la 5. Cărturești oferă rezidențe și burse scriitorilor. 27 de autori au beneficiat deja de acestea și 12 volume au fost publicate în ultimii șase ani, precum „Frica” de Daniela Rațiu, „Toți bărbații din viața mea” de Petre Barbu, „Despre memoriile femeii și alți dragoni” de Raluca Nagy, sau „Vizite neanunțate” de Iulian Popa.

Cărturești susține editurile mici

O nouă editură înseamnă mai multe titluri pentru cititori. Credem în diversitatea cititorilor și a cărților, de aceea în Cărturești, online sau în librării, găsești edituri pe care nu le vezi în alte locuri. Noutatea și diversitatea de lecturi fac parte din misiunea noastră.

Oferă a doua viață cărților

Împreună cu cititorii din București și Cluj ducem povești copiilor din medii defavorizate prin programul – Cărturești donator de povești -. Tu aduci în librării trei cărți pe care vrei să le donezi, noi le sortăm, gestionăm logistica și găsim organizația potrivită. Susținem donația oferindu-ți un voucher cadou.

Spații culturale și acces la artă pentru comunități

Construiește biblioteci

Facem asta unde infrastructura culturală este deficitară, în județe precum Vrancea sau Buzău. Am întinerit fondul de carte în șase biblioteci din Vrancea și una din Buzău. Copiii din aceste județe au acces la povești care să-i inspire să ajungă în lumi cât mai îndepărtate, cu lecturi potrivite vârstei lor.

Gazdă pentru marile evenimente culturale

Aducem marile evenimente culturale din oraș în librărie sau mergem cu librăria la evenimente. Standuri la FILIT, Brandminds, Electric Castle, Comic Con – Cărturești participă și le îmbogățește cu selecția sa de carte și muzică. De la FNT și festivalul filmului francez până la UrbanEye Festival, FITS, Astra, sau Art Mania.

Expoziții de artă

Cărturești este prima librărie din România care aduce arta în spațiile sale, transformându-le în galerii vii. Găzduim lucrări spectaculoase precum instalația The Earth a britanicului Luke Jerram (creată pe baza imaginilor NASA), sculpturile de hârtie ale olandezului Peter Gentenaar și instalația TROPHIC a artistului român Martin Balint. Pentru că literatura și arta vizuală sunt surori bune, iar cultura este o experiență polivalentă și polimorfică.

Infrastructură și economie creativă

Sprijin logistic pentru industrie

Găzduim cărțile editurilor care nu au depozite sau spații logistice dedicate. Cărturești e un creuzet, dar cu lumină naturală. O infrastructură care merge fără cusur și susține ecosistemul de carte, la propriu și la figurat.

Curatori ai celor mai cool obiecte

Departamentele de achiziții curatoriază din milioane de produse. Criteriile? Ce e inovator, cool, are un material sustenabil, un design atrăgător – de la furnizori ghidați de practici etice și de valori în care credem și noi.

Furnizori inovatori, premiați global

Farmecul librăriilor prinde viață și datorită sutelor de mii de produse create de furnizori care pun calitatea pe primul loc. Mulți dintre ei lucrează manual, folosesc materiale reciclate, pictează de mână fiecare cană sau obiect. Sunt furnizori certificați ESG, care inovează prin design și sunt premiați la nivel european și global.

Design românesc – ROD

Artiștii și designerii români capătă expunere deoarece Cărturești crede în accesul larg la design-ul de calitate. Nu elitist, ci accesibil. Talentul local merită văzut și apreciat.

Manufactură românească

Folosește resursele din țara noastră, construiește un design care să reflecte identitatea fiecărui oraș în care deschide o nouă librărie și alege să lucreze doar cu experți români în construcția mobilierului. Patriotism aplicat, nu declarat.

Librăria, reper cultural și național

Cele mai frumoase librării din lume

Premiate internațional, Carusel și Verona nu sunt doar librării – sunt destinații turistice. Cărturești Carusel este inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, iar Cărturești Verona a fost distinsă cu premiul „Libraria Anului” în cadrul London Book Fair International Excellence Awards 2021.

Impact sistemic

Schimbări sistemice

Face demersuri prin care să schimbe din rădăcini legislația culturală acolo unde scârțâie. Pentru că industria de carte din România nu are nevoie doar de clienți, ci și de politici publice coerente. Cărturești militează pentru o infrastructură culturală solidă și în acord cu vremurile în care trăim.

Bune practici transmise peste tot în lume

Nicoleta și Șerban, cei doi fondatori, vorbesc la conferințe internaționale despre cum să construiești o infrastructură culturală plecând de la 40 metri pătrați și un vis de a oferi românilor ce are umanitatea mai frumos: literatură, muzică, artă, arhitectură. Un masterclass despre perseverență.

De ce contează toate acestea? Când cumperi de la Cărturești, susții o întreagă industrie și infrastructură culturală – existența librăriilor face posibil un ecosistem. Această infrastructură nu poate fi transferată în online, nu poate supraviețui doar prin mecanismele de piață și nici nu poate fi susținută prin acte de mecenat politic – ea se construiește în timp, prin pasiune, reziliență și responsabilitate, devenind un sprijin solid pentru creatori și cultură.

Vă invităm să vă alăturați încă 25 de ani creșterii industriei culturale din România.

Vă așteptăm în Cărturești.