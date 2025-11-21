Home » Articole » Asistentele medicale formate în România pot acum să ocupe posturi în sectorul public italian / Reguli mai clare, termene mai scurte și aliniere directă la standardele UE

Asistentele medicale formate în România pot acum să ocupe posturi în sectorul public italian / Reguli mai clare, termene mai scurte și aliniere directă la standardele UE

21 nov. 2025
518
Asistentele medicale formate în România pot acum să ocupe posturi în sectorul public italian / Reguli mai clare, termene mai scurte și aliniere directă la standardele UE
sursa foto: Constantalazi.ro
Ascultă articolul

Decretul de recunoaștere a calificărilor profesionale a fost publicat în Italia, iar acesta dă undă verde pentru asistenții medicali români cu experiență și calificări obținute după 2024.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretului care reglementează recunoașterea calificărilor, asistenții români vor putea participa la concursurile publice organizate de autoritățile sanitare locale, spitale și unități sanitare italiene.

Aceasta este o evoluție așteptată de ani de zile, utilă pentru cei care caută stabilitate profesională și esențială pentru o țară care suferă de mult timp de o penurie cronică de personal medical, notează presa italiană.

Decretul legislativ nr. 169 din 6 noiembrie 2025, publicat la 18 noiembrie, clarifică în mod clar cine are dreptul la recunoaștere. Regulamentul transpune Directiva (UE) 2024/505, care impune statelor membre să extindă gama de calificări românești valabile în scopuri profesionale, în special cele obținute înainte de 3 martie 2024, când sistemul universitar român nu era încă pe deplin aliniat la standardele europene.

Conform decretului, asistentele medicale responsabile de îngrijirea generală care și-au finalizat pregătirea în România și pot demonstra că au lucrat cel puțin trei ani consecutivi ca asistente medicale în țara de origine în ultimii cinci ani sunt eligibile pentru recunoaștere.

Articolul continuă mai jos

Această măsură are drept scop garantarea competențelor reale, utilizând practica profesională ca „punte” între diferite sisteme de formare. Persoanele care nu pot dovedi experiența necesară sau nu dețin calificările cerute de regulament sunt excluse.

Situația este diferită pentru calificările obținute după 3 martie 2024: acestea sunt recunoscute automat, deoarece sistemul românesc este deja pe deplin conform cu standardele europene stabilite de Directiva 2005/36/CE.

Până în prezent, nu toate asistentele medicale românești puteau obține recunoașterea în Italia fără a trece prin proceduri lente, complexe și adesea descurajante. Noul decret schimbă sistemul anterior: reguli mai clare, termene mai scurte și aliniere directă la standardele UE.

Odată ce calificările lor vor fi recunoscute și vor fi finalizat înregistrarea la asociația profesională, asistenții medicali formați în România vor putea: participa la concursuri publice organizate de autoritățile locale din domeniul sănătății, spitale, azile și instituții publice; concura pentru aceleași posturi rezervate persoanelor cu diplomă italiană; și avea acces la contracte permanente în cadrul Serviciului Național de Sănătate.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”