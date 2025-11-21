Ascultă articolul

Decretul de recunoaștere a calificărilor profesionale a fost publicat în Italia, iar acesta dă undă verde pentru asistenții medicali români cu experiență și calificări obținute după 2024.

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretului care reglementează recunoașterea calificărilor, asistenții români vor putea participa la concursurile publice organizate de autoritățile sanitare locale, spitale și unități sanitare italiene.

Aceasta este o evoluție așteptată de ani de zile, utilă pentru cei care caută stabilitate profesională și esențială pentru o țară care suferă de mult timp de o penurie cronică de personal medical, notează presa italiană.

Decretul legislativ nr. 169 din 6 noiembrie 2025, publicat la 18 noiembrie, clarifică în mod clar cine are dreptul la recunoaștere. Regulamentul transpune Directiva (UE) 2024/505, care impune statelor membre să extindă gama de calificări românești valabile în scopuri profesionale, în special cele obținute înainte de 3 martie 2024, când sistemul universitar român nu era încă pe deplin aliniat la standardele europene.

Conform decretului, asistentele medicale responsabile de îngrijirea generală care și-au finalizat pregătirea în România și pot demonstra că au lucrat cel puțin trei ani consecutivi ca asistente medicale în țara de origine în ultimii cinci ani sunt eligibile pentru recunoaștere.

Această măsură are drept scop garantarea competențelor reale, utilizând practica profesională ca „punte” între diferite sisteme de formare. Persoanele care nu pot dovedi experiența necesară sau nu dețin calificările cerute de regulament sunt excluse.

Situația este diferită pentru calificările obținute după 3 martie 2024: acestea sunt recunoscute automat, deoarece sistemul românesc este deja pe deplin conform cu standardele europene stabilite de Directiva 2005/36/CE.

Până în prezent, nu toate asistentele medicale românești puteau obține recunoașterea în Italia fără a trece prin proceduri lente, complexe și adesea descurajante. Noul decret schimbă sistemul anterior: reguli mai clare, termene mai scurte și aliniere directă la standardele UE.

Odată ce calificările lor vor fi recunoscute și vor fi finalizat înregistrarea la asociația profesională, asistenții medicali formați în România vor putea: participa la concursuri publice organizate de autoritățile locale din domeniul sănătății, spitale, azile și instituții publice; concura pentru aceleași posturi rezervate persoanelor cu diplomă italiană; și avea acces la contracte permanente în cadrul Serviciului Național de Sănătate.