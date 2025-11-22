Ascultă articolul

Lando Norris va pleca din pole position în cursa Marelui Premiu din Las Vegas după ce a fost cel mai rapid în calificări sâmbătă dimineața (1:47.934) pe circuitul ud din Nevada.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Englezul a reușit cel mai bun timp la ultima sa încercare în Q3.

Max Verstappen (RedBull Racing) va fi în linia întâi cu pilotul de la McLaren (+0.323), în timp ce Lewis Hamilton (Ferrari) a provocat șocul zilei și a fost eliminat încă din Q1, ocupând ultima poziție posibilă. N-a fost o sesiune de calificări reușită pentru Ferrari, având în vedere că nici Charles Leclerc n-a reușit o performanță prea bună după ce a terminat pe poziția a 9-a.

Al treilea cel mai bun timp l-a avut Carlos Sainz (Williams), 0.362 secunde în plus față de Norris. „Sper că cei din SUA iubesc și povestea unui underdog”, a fost declarația lui Sainz după cursă.

Ambii piloți de pe prima linie în grila de start au adus în discuțiile interviurilor la cald problema circuitului plouat, afectat mai ales în prima sesiune de calificări.

George Russell (Mercedes) a ocupat locul 4 în calificările de pe Las Vegas Circuit Strip, în timp ce Oscar Piastri (McLaren) a terminat pe 5.

Lista continuă cu Liam Lawson, bifând două Red Bull în top 10, Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls), Charles Leclerc (Ferrari) și Pierre Gasly (Alpine).

A fost o cursă modestă și pentru Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) care a încheiat pe poziția a 17-a, eliminat din Q1 după rețeta celui pe care „l-a înlocuit” la Mercedes.

Deși pista a fost acompaniată de ploaie și de câteva ieșiri în decor nu s-a ridicat niciun steag roșu.

Cursa finală va avea loc de la ora 06:00 (ora României) duminică, promițând o luptă cel puțin intensă între Norris și Verstappen, poate ultima șansă a olandezului să își păstreze speranțele pentru titlul mondial.

Evoluțiile din antrenamentele de pe Las Vegas Circuit Strip

Antrenamente libere 1 – Charles Leclerc, cel mai rapid (1:34.802)

Antrenamente libere 2 – Lando Norris (1:33.602)

Antrenamente libere 3 – George Russell (1:34.054)

Marele Premiu de la Las Vegas, program de desfășurare

Sâmbătă, 22 noiembrie

Duminică, 23 noiembrie

Cursa: 06:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1