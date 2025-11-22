Donează aici. Susține o presă liberă.
Nu este deloc liniște în garajul McLaren înainte de cursa din Las Vegas, Ocar Piastri repostând pe Instagram o declarație a lui Bernie Ecclestone în care fostul șef al F1 spunea că echipa „papaya” preferă un campion mondial britanic, adică pe Lando Norris.
Cu doar trei etape înainte de finalul sezonului palpitant din Formula 1, Norris are un avantaj de 24 de puncte față de coechipierul Piastri.
Nu a fost însă pace în garajul McLaren în ultimele săptămâni, cele în care Piastri a avut evoluții șterse, iar Norris a urcat pe primul loc.
Racingnews365.com vorbește despre o repostare surprinzătoare a lui Piastri de pe rețelele sociale, una în care Bernie Ecclestone vorbește despre faptul că McLaren preferă ca un pilot britanic să fie campion mondial.
„McLaren îl preferă pe pilotul englez Norris. El are mai multă carismă și atractivitate din punct de vedere comercial pentru ei, are mai multă prezență în fața camerelor și mai multă publicitate”, a spus Ecclestone în urmă cu ceva timp.
„Probabil de aceea este mai potrivit pentru McLaren”, a adăugat fostul șef al F1.
Postarea originală a fost publicată de gpfansglobal pe Instagram pe 4 noiembrie 2025 și se concentra pe comentariile magnatului britanic făcute pentru Sport.De.
Pilotul australian nu a redistribuit postarea decât în primele ore ale dimineții de vineri, 21 noiembrie, în Las Vegas, și în prezent nu este clar dacă a fost într-adevăr intenționat sau dacă cineva a obținut acces la contul de Instagram al lui Piastri.
🚨 Bombshell: Oscar Piastri reposted this on his official Instagram account 😳
A quote from Bernie Ecclestone saying McLaren is favouring Lando.
Shit is going down 💣🧨💥 pic.twitter.com/t82M9S0HLW
— MV33Racing🏎 (@MV33Racing) November 21, 2025