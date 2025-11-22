Ascultă articolul

Nu este deloc liniște în garajul McLaren înainte de cursa din Las Vegas, Ocar Piastri repostând pe Instagram o declarație a lui Bernie Ecclestone în care fostul șef al F1 spunea că echipa „papaya” preferă un campion mondial britanic, adică pe Lando Norris.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu doar trei etape înainte de finalul sezonului palpitant din Formula 1, Norris are un avantaj de 24 de puncte față de coechipierul Piastri.

Nu a fost însă pace în garajul McLaren în ultimele săptămâni, cele în care Piastri a avut evoluții șterse, iar Norris a urcat pe primul loc.

Racingnews365.com vorbește despre o repostare surprinzătoare a lui Piastri de pe rețelele sociale, una în care Bernie Ecclestone vorbește despre faptul că McLaren preferă ca un pilot britanic să fie campion mondial.

„McLaren îl preferă pe pilotul englez Norris. El are mai multă carismă și atractivitate din punct de vedere comercial pentru ei, are mai multă prezență în fața camerelor și mai multă publicitate”, a spus Ecclestone în urmă cu ceva timp.

„Probabil de aceea este mai potrivit pentru McLaren”, a adăugat fostul șef al F1.

Postarea originală a fost publicată de gpfansglobal pe Instagram pe 4 noiembrie 2025 și se concentra pe comentariile magnatului britanic făcute pentru Sport.De.

Pilotul australian nu a redistribuit postarea decât în primele ore ale dimineții de vineri, 21 noiembrie, în Las Vegas, și în prezent nu este clar dacă a fost într-adevăr intenționat sau dacă cineva a obținut acces la contul de Instagram al lui Piastri.

🚨 Bombshell: Oscar Piastri reposted this on his official Instagram account 😳 A quote from Bernie Ecclestone saying McLaren is favouring Lando. Shit is going down 💣🧨💥 pic.twitter.com/t82M9S0HLW — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) November 21, 2025

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1