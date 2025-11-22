Ascultă articolul

Fotoreporterii agenției Inquam Photos îi cer premierului Ilie Bolojan, printr-un apel public făcut vineri, să le permită accesul înaintea ședințelor de Guvern pentru a face fotografii: ”Limitarea accesului presei, o trăsătură definitorie în regimurile iliberale”, îi transmit fotoreporterii Inquam premierului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Agenția mai transmite că Executivul a decis să trimită propriile fotografii de la ședințe sau evenimente însă fotoreporterii atrag atenția că activitatea lor nu poate fi înlocuită de subiectivismul unor fotografi aflați pe statul de plată al Guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă, limitarea accesului presei fiind o trăsătură definitorie în regimurile iliberale.

Inquam Photos a mai transmis că au solicitat în mod repetat pe grupurile oficiale de comunicare cu presa ale Executivului să le fie permis accesul fotoreporterilor, însă fără rezultat:

”Agenția Inquam Photos transmite public premierului Romaniei solicitarea, formulată până acum în mod repetat pe grupurile oficiale de comunicare cu presa ale executivului, de permitere a accesului fotojurnaliștilor la debutul ședințelor de guvern și revenirea la normalitate în ceea ce privește accesul fotojurnaliștilor la evenimentele organizate în Palatul Victoria.

Activitatea fotojurnaliștilor nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă, limitarea accesului presei fiind o trăsătură definitorie în regimurile iliberale.

Din poziția de agenție de presă foto responsabilă cu informarea unei părți semnificative a publicului național, prin ilustrarea știrilor publicate de redacțiile partenere, ne simțim datori să îi reamintim premierului României că eforturile depuse de Guvernul României pentru stabilizarea situației economice nu sunt incompatibile cu transparența”, este mesajul transmis de agenția de fotografie Inquam Photos.