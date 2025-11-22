Ascultă articolul

Un incendiu puternic are loc sâmbătă dimineață, la un apartament din Sectorul 5, de pe strada Sg. Ion Nuțu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE 11:25 Victimele incendiului au ajuns la mai multe spitale din București, după cum urmează:

Spitalul Clinic de Urgență Bagadasar-Arseni- 5 pacienți

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca – 5 pacienți

Spitalul Universitar – 3 pacienți

Spitalul Militar Central – 2 pacienți

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu- 2 pacienți

În afară de bărbatul în vârstă de 60 de ani transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar- Arseni care este intubat, în stare gravă, ceilalți 16 pacienți sunt conștienți, stabili, expuși doar la fum.

UPDATE 11:00 La locul incendiului mai rămân 4 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. 152 de persoane au fost evacuate și autoevacuate din blocul în care a luat foc un apartament, iar în total 17 persoane au fost transportate la spital.

UPDATE 09:43 – Șase victime au fost transportate la spital, între care un bărbat de 60 de ani, cu arsuri, intubat și ventilat mecanic, în stare de inconștiență, o femeie de 30 de ani cu arsuri, și alte patru persoane intoxicate sau expuse cu fum, conform surselor G4Media.

știrea inițială

Sunt degajări mari de fum în timp ce pompierii caută eventuale victime. Incendiul are loc într-un apartament de la etajul 5, într-un bloc cu 11 etaje.

Pentru gestionarea situației de urgență intervin: 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 6 ambulanțe SMURD.

știre în curs de actualizare