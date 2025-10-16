Atac cu drone în oraşul mexican Tijuana, la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare / Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel
Clădiri judiciare din oraşul mexican de frontieră Tijuana, un punct de trecere-cheie în Statele Unite şi al traficului de droguri, au fost atacate cu drone, anunţă joi procuroarea statului mexican Baja California (nord-est), María Elena Andrade, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel, care au provocat doar pagube materiale, anunţă procuroarea din Tijuana, María Elena Andrade.
Tijuana este un oraş important de trecere în Statele Unite a persoanelor şi mărfurilor.
În iunie, autorităţile mexicane au descoperit la Tijuana un tunel folosit în trimiterea de droguri.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cel puţin trei morţi în Bulgaria, într-o stațiune la Marea Neagră, inclusiv doi salvatori / Mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele din cauza inundațiilor
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.