Atac cu drone în oraşul mexican Tijuana, la frontiera cu SUA, împotriva…

Drona DJI FlyCart 100
Sursa foto: Captură video – YouTube / Drone U

Atac cu drone în oraşul mexican Tijuana, la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare / Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel

Clădiri judiciare din oraşul mexican de frontieră Tijuana, un punct de trecere-cheie în Statele Unite şi al traficului de droguri, au fost atacate cu drone, anunţă joi procuroarea statului mexican Baja California (nord-est), María Elena Andrade, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel, care au provocat doar pagube materiale, anunţă procuroarea din Tijuana, María Elena Andrade.

Tijuana este un oraş important de trecere în Statele Unite a persoanelor şi mărfurilor.

În iunie, autorităţile mexicane au descoperit la Tijuana un tunel folosit în trimiterea de droguri.

