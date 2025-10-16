Senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel, discurs cu accente suveraniste: Mă doare în cot de deficitul bugetar! / Când ai aur în pământ, când ai gaze şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? Când se doreşte, vin Banca Mondială sau FMI-ul şi şterg din pix

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a dat un interviu cu tentă suveranistă la Profit Health.forum, susținând că nu îl interesează deficitul bugetar mare din prezent și că ar fi nevoie de investiţii şi de dezvoltarea ţării.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Acesta a mai opinat că în prezent nu se guvernează, ci se fac doar tăieri, iar un guvern bun este unul în care nici nu se cunosc miniştrii, transmite News.ro.

”Cu privire la deficitul bugetar: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da? Nu are nicio chestie. România a fost singura ţară din lagărul socalist care şi-a plătit toate datoriile externe la zero. Şi era şi pe plus în 89. Polonia a avut nu ştiu câte miliarde datorii, le-au fost şterse toate. Aşa că lăsaţi-mă cu deficitul bugetar! Când se doreşte, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai. Ce să vezi? Ştiţi cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani şi dimineaţa erau pe zero. De ce? Din pix. Aşa că mai uşor cu pianul pe scări, că se dezacordează”. a spus Streinu-Cercel.

Reprezentanţii firmelor din domeniul sănătăţii i-au replicat că în discuţiile cu Ministerul Sănătăţii şi cu Ministerul Finanţelor deficitul reprezintă problema principală.

”Nu mă interesează deficitul. Trebuie să facem investiţii şi să dezvoltăm România. Şi nu aş fi vrut să intru în politică, dar PSD-ul a venit cu un program de guvernare, cu industrializarea, re-industrializarea României. S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu şi s-a dus dracului şi programul. Deci ăştia suntem noi românii. Vrem să facem ceva? Haideţi să vedem în ograda noastră ce putem şi cât putem să ducem mai departe”, a mai spus Streinu-Cercel.

Potrivit acestuia, un guvern bun este cel în care miniştrii nu intră în preocupările publicului. ”Ştiţi cum mi-aş dori un guvern să fie? Să nu ştiu de el. Să nu ştiu cine-i ministru. Nici colo, nici colo, nici colo. Am avut perioade în care habar n-aveam cine erau miniştri, că se schimbau ca…, se schimbau. Dar eu, ca cetăţean, să nu mă simt oprimat”, a spus preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat.

Streinu-Cercel a adăugat că în prezent nu se guvernează, ci doar se fac tăieri.

”În momentul de faţă, eu, ca cetăţean, mă simt oprimat. Că nu ştiu ce mă aşteaptă, că mai vin ăia cu televizorul, mai dau un mesaj. Niciun mesaj nu-i de bine, toate sunt răstălmăcite. Aşa mi-aş dori să fie. Să fie acolo guvernul – niciun fel de problemă -, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri. Ca să ne lămurim şi cu chestia asta şi sper că am răspuns la întrebare. (…) Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? De ce ne plângem? Le avem pe toate astea şi nu le exploatăm”, a mai adăugat senatorul.