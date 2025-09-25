G4Media.ro
Nazare: Deficitul e un simptom al faptului că nu suntem disciplinaţi /Împărțim…

Alexandru Nazare
Sursa foto: Tibi Oprea / Economedia

Nazare: Deficitul e un simptom al faptului că nu suntem disciplinaţi /Împărțim finanţări pe mai multe programe, fără să facem analiza de feedback

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că deficitul bugetar este un simptom al faptului că nu există o disciplină fiscal-bugetară suficientă. ”Nu ştim încă să construim bugete precise, cu reguli clare, cu proceduri clare, nu ştim foarte bine să facem prioritizarea finanţărilor. Împărţim finanţări pe foarte multe programe, fără neapărat să facem o analiză de feedback”, a arătat Nazare, transmite News.ro.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat, joi, la Antena 3, care este adevărul despre situaţia financiară a României.

”E un context economic extrem de dificil, în mod cert, dar aţi văzut că în ultimele trei luni, că practic acest guvern împlineşte acum trei luni de la învestire, ipotezele de la care am plecat s-au schimbat. Am avut trei confirmări consecutive ale agenţiilor de rating, credibilitatea externă întăreşte stabilitatea internă. Practic sunt trei validări ale faptului că măsurile luate sunt în direcţia în care investitorii aşteptau şi evaluările au fost bune. Bineînţeles că există şi riscuri şi fiecare agenţie de rating exprimă aceste riscuri care sunt legate de contextul regional, de potenţiale evenimente în zonă, de crize care ar putea apărea, de vulnerabilităţile noastre în privinţa creşterii datoriei publice, care sunt reale, dar toate aceste lucruri sunt contrabalansate de măsurile luate şi de proiecţiile economice ale României pe următorii ani”, a explicat Alexandru Nazare.

El a afirmat că şi finanţarea pentru 2026 va fi la un nivel foarte mare.

”Inclusiv finanţarea pentru 2026 va fi la un nivel foarte mare, aproape 260 de miliarde, de la 235, ţine de rectificare, pentru că nivelul finanţării practic e luat în calcul pentru rectificare. Ţinta de deficit, noua ţintă de deficit de 8,4% din PIB, este echivalentul unei finanţări pe care trebuie să o obţinem de 260 de miliarde. Deci există în mod cert în continuare, dat fiind că deficitul e încă ridicat, această presiune pe finanţare, dar acest lucru se va vedea în timp, în 2026, revenind spre o ţintă de 6 şi nivelul de finanţare va scădea”, a declarat ministrul Finanţelor.

El a subliniat că deficitul este un simptom al faptului că nu există o disciplină fiscal-bugetară suficientă.

”Deficitul e un simptom, nu e un subiect în sine. E un simptom al faptului că nu suntem suficient de disciplinaţi din punct de vedere fiscal-bugetar, că nu ştim încă să construim bugete precise, cu reguli clare, cu proceduri clare, că nu ştim foarte bine să facem prioritizarea finanţărilor. Împărţim finanţări pe foarte multe programe, fără neapărat să facem o analiză de feedback foarte clară pe fiecare tip de finanţare în parte să vedem care finanţări au avut efect, ce înseamnă calitatea proiectelor care intră în aceste finanţări, dar le finanţăm mult şi fragmentat. Şi acest lucru se reflectă şi în deficit”, a precizat Alexandru Nazare.

El a explicat că titluri bugetare legate de PNRR, componenta de împrumut s-au epuizat la mai multe ministere încă din luna august sau septembrie şi a adăugat că, atunci când se întâmplă acest lucru, ”este clar că nu au fost bugetate corect, nu a fost întreaga nevoie financiară evaluată corect”.

