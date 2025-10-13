Hamas, slăbit după doi ani de lupte cu Israelul, duce lupte intense în Fâșia Gaza cu clanul rival Dormush

Hamas s-a angajat în lupte intense cu arme de foc împotriva unui clan rival din orașul Gaza, potrivit presei locale, citată de The Telegraph.

Duminică au circulat imagini cu oameni înarmați mascați care trăgeau cu arme de foc pe străduțele din cartierul Sabra din orașul Gaza, iar unii au sugerat că Hamas a luat măsuri dure împotriva clanului Dormush, o familie foarte cunoscută în Gaza.

Un locuitor din Gaza, care a vorbit cu The Telegraph sub condiția anonimatului din motive de siguranță, a declarat că forțele armate ale Hamas au lansat aparent un atac asupra spitalului iordanian din sudul orașului Gaza.

Acesta a declarat: „Spitalul fusese folosit ca refugiu de familia Dormush după ce casele lor au fost distruse de armata israeliană. Hamas ar fi cerut familiei să părăsească spitalul, dar aceasta a refuzat, ceea ce a dus la un schimb de focuri care a provocat mai multe victime în rândul Hamas, inclusiv fiul comandantului Imad Aqel”.

Acesta a adăugat că Hamas ar fi efectuat „execuții pe teren ale mai multor membri ai familiei Dormush, atât civili, cât și luptători”.

The Telegraph nu a putut verifica aceste afirmații, care au fost făcute și de alți locuitori din Gaza pe rețelele de socializare.

Între timp, un cont Telegram legat de Hamas a anunțat că Salah al-Jaafari, un influencer celebru din Gaza, a fost ucis de o miliție în orașul Gaza.

Hamas ar fi luat măsuri dure atât împotriva „colaboratorilor”, cât și a milițiilor rivale în ultimele zile, după încetarea focului cu Israelul, în încercarea de a-și afirma puterea în enclavă.

Analistul palestinian Khaled Abu Toameh a raportat că ministerul de interne al Hamas a declarat că „a deschis ușa pocăinței și amnistiei pentru membrii bandelor care nu au fost implicați în vărsări de sânge și ucideri. Aceștia au termen până pe 19 octombrie să-și regleze statutul juridic și de securitate”.

În ultimele două zile, imagini din Gaza au arătat membri înarmați ai Hamas împușcând un palestinian în picior în plină zi.

Luna trecută, membri mascați și înarmați ai Hamas au executat public trei „colaboratori”.

Cei trei bărbați au fost obligați să îngenuncheze înainte ca trei călăi să îi împuște în cap și în partea superioară a corpului cu puști.

Aproximativ 7.000 de membri ai forțelor de securitate Hamas au fost chemați să reafirme controlul asupra enclavei și să „curățe Gaza de infractori și colaboratori cu Israelul”, potrivit BBC.

Biroul de presă al guvernului din Gaza, condus de Hamas, a calificat aceste afirmații ca fiind „nefondate”.

În ciuda faptului că Hamas a fost slăbit în cursul războiului, IDF a declarat pentru The Telegraph că o nouă generație de luptători opunea o rezistență puternică în orașul Gaza înainte de acordul de încetare a focului.

Cu toate acestea, anvergura grupului a fost puternic redusă iar Hamas a fost forțat să accepte un acord de pace de către susținătorii săi internaționali, spun diplomații regionali.