sursa foto: captură Youtube

Hamas, la doi ani de la atacul terorist din 7 octombrie: O „zi glorioasă”

7 Oct

Hamas a numit masacrul din 7 octombrie o „zi glorioasă”, într-un mesaj care comemorează cei doi ani de la începutul războiului dintre Israel și organizația teroristă, scrie Jerusalem Post.

Videoclipul, realizat în mare parte din imagini generate de inteligența artificială, sărbătorește atacurile și îi numește „eroi” pe teroriștii care jefuiesc kibutzurile israeliene, descriindu-i ca fiind „apărători ai religiei și patriei lor”.

De asemenea, videoclipul menționează numele liderilor teroriști uciși de Israel în ultimii doi ani de război, utilizând inteligența artificială pentru a recrea imaginile morții lui Yahya Sinwar în Gaza.

Evreii din întreaga lume comemorează marți a doua aniversare a masacrului din 7 octombrie

Comunitățile evreiești din întreaga lume au comemorat a doua aniversare a masacrului din 7 octombrie, care a coincis cu sărbătoarea Sukkot.

Evenimente au avut loc duminică în toată Franța, potrivit lui Yonathan Arfi, președintele Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța (CRIF).

De cealaltă parte a Atlanticului, evenimente comemorative au fost programate în Statele Unite. Templul Ahavat Shalom și Templul Judea au planificat o comemorare pentru marți, în prima zi a Sukkot. Federația UJA din New York a organizat duminică seara un eveniment cu familiile ostaticilor și alte victime.

În Canada, Federația UJA din Toronto a organizat duminică un eveniment. Comemorarea a inclus o masă rotundă, mărturii și muzică pentru a evoca tragedia.

În Africa de Sud, Federația Sionistă Sud-Africană organizează un tribut muzical pentru victimele din 7 octombrie. Fostul ostatic Agam Berger va susține un recital de vioară la evenimentul din 16 octombrie de la Johannesburg.

Alte comunități, cum ar fi cea din Argentina, au organizat comemorări mai devreme. Pe 30 septembrie, evreii argentinieni s-au adunat în Parcul Centenario pentru a cere eliberarea celor 48 de persoane care sunt încă captive în Gaza, printre care se află și 4 cetățeni argentinieni.

Tags: , ,
