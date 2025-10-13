G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Rezultat neverosimil în finala Xi’an Grand Prix la snooker: Mark Williams…

Mark Williams, triplu campion mondial de snooker, la masa de joc.
Mark Williams / Sursa foto: captură video

VIDEO Rezultat neverosimil în finala Xi’an Grand Prix la snooker: Mark Williams îl conduce cu 7-1 pe Shaun Murphy

Sportz13 Oct • 136 vizualizări 0 comentarii

Mark Williams, triplu campion mondial, a defilat în prima sesiune a finalei de la Xi’an Grand Prix la snooker: galezul îl conduce cu 7-1 pe Shaun Murphy.

Locul 5 mondial, Mark a avut parte de un start lansat de meci: s-a desprins la 4-0.

A urmat momentul în care Shaun Murphy „a apărut” și el pe tabelă, dar frame-ul englezului a părut doar o întâmplare: Williams le-a câștigat pe următoarele trei consecutive și a închis prima sesiune a finalei cu scorul de 7-1.

Pentru a se încorona campion la competiția chineză, Williams mai are nevoie de trei frame-uri: se joacă după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.

Locul 12 mondial, Murphy nu mai poate decât spera la o revenire fantastică în a doua sesiune a finalei de la Xi’an.

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

  • Câștigător: £177.000
  • Finalist: £76.000.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.