VIDEO Rezultat neverosimil în finala Xi’an Grand Prix la snooker: Mark Williams îl conduce cu 7-1 pe Shaun Murphy

Mark Williams, triplu campion mondial, a defilat în prima sesiune a finalei de la Xi’an Grand Prix la snooker: galezul îl conduce cu 7-1 pe Shaun Murphy.

Locul 5 mondial, Mark a avut parte de un start lansat de meci: s-a desprins la 4-0.

A urmat momentul în care Shaun Murphy „a apărut” și el pe tabelă, dar frame-ul englezului a părut doar o întâmplare: Williams le-a câștigat pe următoarele trei consecutive și a închis prima sesiune a finalei cu scorul de 7-1.

Pentru a se încorona campion la competiția chineză, Williams mai are nevoie de trei frame-uri: se joacă după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.

Locul 12 mondial, Murphy nu mai poate decât spera la o revenire fantastică în a doua sesiune a finalei de la Xi’an.

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

