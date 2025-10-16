Federal Reserve, îngrijorată: Indicatorii economici ai Statelor Unite încep să se înrăutățească

Banca centrală americană, Federal Rezerve, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la semnalele economice negative din Statele Unite, evidențiind turbulențele legate de piața muncii și de nivelul prețurilor de consum, potrivit boursorama.com.

„În majoritatea regiunilor, un număr crescut de angajatori au raportat că și-au redus personalul prin concedieri sau plecări naturale” care nu au fost înlocuite, scrie banca centrală a Statelor Unite în „Cartea bej”, o anchetă periodică bazată pe informații furnizate de actorii economici. Angajatorii recurg mai degrabă la muncă temporară sau parțială, decât să angajeze personal cu normă întreagă, se subliniază în raport.

În paralel, „în mai multe regiuni”, anumite sectoare (hotelier-restaurante, agricultură, construcții, industrie) au dificultăți în a găsi forța de muncă necesară, „din cauza evoluțiilor recente ale politicii migratorii”, scrie Fed, referindu-se la linia dură a guvernului în această privință (vânătoarea de imigranți fără acte, restricționarea imigrației legale).

Aceste instantanee ale pieței muncii din prima economie mondială sunt publicate în contextul în care ultimul raport oficial privind ocuparea forței de muncă nu a fost publicat din cauza paraliziei bugetare („shutdown”). Responsabilii monetari trebuie să se bazeze mai mult pe alte barometre pentru a lua pulsul țării.

Strategii diverse în fața taxelor vamale

În fața noilor taxe vamale instituite de executiv, întreprinderile continuă să aibă strategii diverse, se raportează: „Unele (…) își mențin în mare parte prețurile neschimbate pentru a-și păstra cota de piață și în fața rezistenței consumatorilor”, care nu sunt dispuși să cheltuiască mai mult.

Alte companii – industriale sau distribuitori – „repercutează integral costurile suplimentare (…) asupra consumatorilor”.

În acest context, consumul a scăzut în general, cu excepția vânzărilor de mașini electrice, stimulate de expirarea unui credit fiscal.

Situația pare foarte contrastantă. Persoanele foarte înstărite au avut cheltuieli „consistente” pentru călătorii și hoteluri de lux. În schimb, „gospodăriile cu venituri mici sau din clasa de mijloc au continuat să caute promoții, în contextul creșterii prețurilor și al incertitudinii economice sporite”.

Datele raportate au fost colectate până la 6 octombrie.