Premierul Benjamin Netanyahu, la tribunal pentru o nouă audiere în procesul său pentru corupţie

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a sosit miercuri la tribunalul din Tel Aviv pentru o nouă audiere în procesul său pentru corupţie început în mai 2020, informează agenția de știri AFP.

Prim-ministrul Israelului a apărut zâmbind, într-un costum negru cu cravată roşie, înconjurat de mai mulţi miniştri care au fost huiduiţi de câţiva protestatari la sosirea la tribunal.

Luni, preşedintele american Donald Trump sugerase în faţa Parlamentului israelian să îi fie acordată o garanţie lui Netanyahu, urmărit în justiţie în trei cazuri pentru corupţie, fraudă şi abuz de încredere, transmite Agerpres.

Această nouă audiere are loc la două zile după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Fâşia Gaza în cadrul unui schimb cu deţinuţi palestinieni realizat ca parte a unui acord de încetare a focului mediat de Washington.

Benjamin Netanyahu şi soţia sa, Sara Netanyahu, sunt acuzaţi că au acceptat de la miliardari produse de lux în valoare de peste 260.000 de dolari, cum ar fi ţigări de foi, bijuterii şi şampanie, în schimbul unor favoruri politice. În alte două cazuri, Benjamin Netanyahu este acuzat că a încercat să negocieze o acoperire mai favorabilă în două mijloace de informare în masă israeliene.

Pe parcursul procesului, care a fost amânat de mai multe ori de la deschiderea sa în mai 2020, şi chiar înainte de deschiderea acestuia, Netanyahu a negat întotdeauna că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, repetând insistent că este victima unei conspiraţii politice menite să îl înlăture de la putere.

Lider al Likud, partid de dreapta, Benjamin Netanyahu deţine recordul celei mai lungi perioade la conducerea guvernului israelian (peste 18 ani în total, cu întreruperi, din 1996).

Proiectul de reformă a justiţiei promovat de guvernul său, unul dintre cele mai de dreapta din istoria Israelului, după revenirea sa la putere la sfârşitul anului 2022, a provocat una din cele mai mari mişcări populare de protest pe care ţara le-a cunoscut de la înfiinţarea sa în 1948.

Proiectul a fost suspendat de guvern doar după atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza.

Reforma a fost descrisă de adversarii săi ca o derivă autoritară, susceptibilă să submineze însuşi fundamentul statului de drept, slăbind puterea judecătorilor în beneficiul deputaţilor.