Netanyahu ar fi fost luat prin surprindere de reacţia lui Trump care a cerut Israelului să înceteze focul în Gaza / Premierul israelian consideră răspunsul Hamas la planul SUA ca fiind un refuz

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost luat prin surprindere de declaraţia preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Israelului să înceteze imediat atacurile în Gaza afirmând că Hamas este „gata pentru o pace durabilă”, a declarat un oficial israelian pentru televiziunea israeliană Channel 12, relatează The Times of Israel, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei, înainte ca preşedintele SUA să emită declaraţia sa pe Truth Social, Netanyahu făcuse o evaluare a răspunsului Hamas la planul lui Trump de a pune capăt războiului şi de a elibera ostaticii şi ajunsese la concluzia că răspunsul grupării islamiste reprezintă, de fapt, o respingere a propunerii americane.

Netanyahu a subliniat, de asemenea, necesitatea coordonării cu SUA în ceea ce priveşte răspunsul, astfel încât să nu pară că Hamas a răspuns afirmativ, potrivit Canal 12.

Pe de altă parte, Qatarul, care a fost mediator, salută ceea ce consideră a fi acordul Hamas cu privire la propunerea preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, precum şi disponibilitatea sa de a elibera toţi ostaticii rămaşi în condiţiile descrise în plan. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, susţine, de asemenea, anunţul ulterior al lui Trump care solicită „o încetare imediată a focului pentru a facilita eliberarea rapidă şi în siguranţă a ostaticilor”.

Ansari afirmă că Qatarul şi Egiptul, un alt mediator arab, au început deja pregătirile, în coordonare cu SUA, pentru a „finaliza discuţiile pentru planul de asigurare a încetării războiului”.

Ministerul egiptean de Externe a salutat, de asemenea, răspunsul Hamas la propunerea lui Trump, despre care Cairo spune că reflectă dorinţa Hamas de a cruţa alţi civili palestinieni, precum şi dorinţa de a „pune capăt unei perioade întunecate din istoria regiunii”.

Comunicatul egiptean îi mulţumeşte lui Trump pentru eforturile sale de a pune capăt războiului, precum şi pentru respingerea anexării de către Israel a Cisiordaniei şi a strămutării poporului palestinian, scrie The Times of Israel.