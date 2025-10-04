G4Media.ro
Netanyahu ar fi fost luat prin surprindere de reacţia lui Trump care…

benjamin netanyahu, donald trump
Sursa Foto: Facebook/ Benjamin Netanyahu

Netanyahu ar fi fost luat prin surprindere de reacţia lui Trump care a cerut Israelului să înceteze focul în Gaza / Premierul israelian consideră răspunsul Hamas la planul SUA ca fiind un refuz

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost luat prin surprindere de declaraţia preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Israelului să înceteze imediat atacurile în Gaza afirmând că Hamas este „gata pentru o pace durabilă”, a declarat un oficial israelian pentru televiziunea israeliană Channel 12, relatează The Times of Israel, citat de News.ro.

Potrivit sursei, înainte ca preşedintele SUA să emită declaraţia sa pe Truth Social, Netanyahu făcuse o evaluare a răspunsului Hamas la planul lui Trump de a pune capăt războiului şi de a elibera ostaticii şi ajunsese la concluzia că răspunsul grupării islamiste reprezintă, de fapt, o respingere a propunerii americane.

Netanyahu a subliniat, de asemenea, necesitatea coordonării cu SUA în ceea ce priveşte răspunsul, astfel încât să nu pară că Hamas a răspuns afirmativ, potrivit Canal 12.

Pe de altă parte, Qatarul, care a fost mediator, salută ceea ce consideră a fi acordul Hamas cu privire la propunerea preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, precum şi disponibilitatea sa de a elibera toţi ostaticii rămaşi în condiţiile descrise în plan. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Qatarului, Majed al-Ansari, susţine, de asemenea, anunţul ulterior al lui Trump care solicită „o încetare imediată a focului pentru a facilita eliberarea rapidă şi în siguranţă a ostaticilor”.

Ansari afirmă că Qatarul şi Egiptul, un alt mediator arab, au început deja pregătirile, în coordonare cu SUA, pentru a „finaliza discuţiile pentru planul de asigurare a încetării războiului”.

Ministerul egiptean de Externe a salutat, de asemenea, răspunsul Hamas la propunerea lui Trump, despre care Cairo spune că reflectă dorinţa Hamas de a cruţa alţi civili palestinieni, precum şi dorinţa de a „pune capăt unei perioade întunecate din istoria regiunii”.

Comunicatul egiptean îi mulţumeşte lui Trump pentru eforturile sale de a pune capăt războiului, precum şi pentru respingerea anexării de către Israel a Cisiordaniei şi a strămutării poporului palestinian, scrie The Times of Israel.

