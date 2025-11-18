Kelemen Hunor, despre stimulentele economice: Este important ca Ministerul Finanţelor să depăşească acea gândire rigidă, de contabil

Ascultă articolul

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că stimulentele economice trebuie adoptate cât mai repede, apreciind, în context, că „Ministerul Finanţelor trebuie să depăşească acea gândire rigidă, de contabil”, transmite Agerpres.

„Sunt trei legi în acel pachet – magistraţi, administraţia locală şi centrală şi partea economică şi toată lumea doreşte aceste stimulente economice şi trebuie adoptate în acest an. Sigur, intrarea în vigoare, mai ales unde vorbim de credit fiscal, se poate de la 1 ianuarie 2027, din punctul meu de vedere este o chestiune corectă. (…) Este importat ca Ministerul Finanţelor să nu se gândească doar în termeni de contabilitate, pentru că dacă dai nişte facilităţi, a doua zi se vede în venituri, dar a doua, a treia, a patra zi creşte economia şi ai locuri de muncă, şomaj mai mic, bineînţeles venituri mai multe. Deci, la Ministerul Finanţelor, dacă nu putem depăşi acea gândire rigidă, de contabil, atunci eu cred că vom avea o problemă”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

Întrebat „unde este blocajul”, el a spus: „Trebuie adoptat pachetul trei şi în primul rând partea cu administraţia locală şi centrală”.

Potrivit acestuia, „trebuie să intre în vigoare reducerea cheltuielilor cu salariii cu 10%, la nivel central şi la nivel local, ca să poţi să calibrezi bugetul”.

În opinia liderului UDMR, ar fi bine ca anvelopa salarială să fie împărţită pe luni şi când vin instituţiile, Guvernul sau autorităţile locale, să fie făcut bugetul astfel încât să fie asigurat până la sfârşitul anului.

„De aceea, depinde adoptarea bugetului de aceste legi care vor intra în circuitul de avizare, Noi începem discuţiile pe buget în noiembrie, decembrie, dar nu putem închide până când nu sunt în Monitor aceste legi”, a completat el.