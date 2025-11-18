Ascultă articolul

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu, a anunţat, marţi, că urmează să fie realizat un model unitar de organizare a dispecerizării, astfel încât să se reducă timpul de intervenţie, iar o persoană care sună la 112 să vorbească cu un singur dispecer. Acesta va direcţiona solicitarea direct echipei din teren. Pînă acum, o persoană carere suna la 112 vorbea şi cu trei dispeceri, transmite News.ro.

Bogdan Despescu a explicat, marţi, într-o conferinţă de presă, în ce constă proiectul de eficientizare a activităţii de dispecerizare.

”Eficientizarea activităţii de dispecerizare este un alt proiect, o altă temă importantă. Este un concept care a fost aprobat astăzi de domnul ministru Cătălin Predoiu şi priveşte modernizarea activităţii de lucru cu publicul, la nivel de preluare a sesizărilor, în primul rând. Bineînţeles că în cadrul dispeceratelor sunt şi alte activităţi, dar partea importantă este de a gestiona sesizările care vin în număr cel mai mare prin sistemul 112, obiectivul principal fiind îmbunătăţirea intervenţiei operative şi creşterea calităţii serviciilor oferite ai cetăţenilor”, a declarat Bogdan Despescu.

El a adăugat că MAI asigură peste 800 de servicii de permanenţă, cu aproape 6.000 de posturi, majoritatea la nivel judeţean, dar există prezenţă pe acest mecanism de lucru şi la nivelul poliţiilor municipale, şi în zona rurală.

Despescu a explicat că noul concept prevedere alocarea a 20% din personal către activitatea din stradă.

”Pentru eficientizarea activităţii, noul concept prevede realocarea a 20% din personal către activitatea efectiv din stradă, vorbim de activităţi operative în relaţia cu cetăţeanul. Reforma introduce un model unitar de organizare a dispecerizării, un dispecerat la nivel judeţean şi aici am preluat din semnalările cetăţenilor, o parte dintre cei care au apelat la serviciul 112 ne-au solicitat o operaţionalizare a acestui mod de lucru cât mai rapidă, pentru că astăzi un cetăţean care sună la 112 este preluat de operatorul de la STS, este direcţionat către dispeceratul de la nivel judeţean, iar dacă problema este într-o localitate, este direcţionat către alt dispecerat şi avem trei niveluri”, a afirmat secretarul de stat.

El a subliniat că va exista un singur nivel de discuţie între personalul MAI şi cetăţean.

”La nivelul structurilor din minister, ne propunem să avem un singur nivel de discuţie între operatorul, personalul MAI şi cetăţean, iar sesizarea care a fost transmisă de către cetăţean să fie direcţionată de către cel din dispecerat într-o formulă rapidă către patrula, către echipa din teren fără a mai trece printr-un alt intermediar. Acesta este modul în care ne dorim să funcţionăm, relaţie de discuţie rapidă cu cetăţeanul şi direcţionare rapidă a echipelor din teren”, a transmis Bogdan Despescu.

El a adăugat că timpii de reacţi vor fi mai mici.

”Prin acest concept, cu siguranţă, vor fi timpi mai mici de reacţie. Asigurăm un mod de lucru mult mai eficient de integrare a resurselor între Poliţie, Jandarmerie şi alte structuri, în principal acolo unde funcţionează Poliţia de Frontieră. Avem un mod pe care ne-l dorim standard la nivel de proceduri şi, bineînţeles, procesarea rapidă a unor volume crescute de date”, a afirmat Despescu.

El a precizat că acest proces este susţinut de digitalizare şi utilizarea mai multor platforme.

”Noi am lucrat în ultima perioadă la aceste platforme şi avem astăzi o zona importantă acoperită cu GPS, de exemplu, la patrule pe care noi avem LPR-uri pe aceste autospeciale. Sunt sisteme de colectare a datelor care funcţionează. Bineînţeles, modalitatea de a vedea pe dispozitivele din dispecerate locul unde sunt patrulele poziţionate. Sunt mult mai multe capabilităţi pe care le-am dezvoltat şi toate acestea vor permite celor din dispecerat să aibă o imagine din teren şi, în acelaşi timp, să vadă nevoia de suplimentare cu resursă. Implementarea şi pe acest concept este stabilită într-un calendar. Începem tot din decembrie 2025 şi continuăm pe parcursul anului 2026 şi obiectivul nostru este de a optimiza activităţile, reducem prin acest mod birocraţia şi creştem capacitatea de reacţie a structurilor”, a declarat secretarul de stat.

El a anunţat şi implementarea a două proiecte pilot pe acest domeniu.

”Primul proiect pilot, pentru că ne dorim şi proiect pilot pe acest domeniu, unde vom integra alături de Poliţie, Frontiera, Jandarmeria, va fi operaţionalizat în două locaţii şi aici vorbim de o locaţie pe care o analizăm la frontiera internă, cred că cel mai oportun va fi la graniţa cu Bulgaria, şi o a doua locaţie va fi la frontiera externă, credem că cel mai oportun va fi pe zona Moldovei, dar vom decide în funcţie de toate datele pe care le vom colecta”, a afirmat Bogdan Despescu.