Vinted face obiectul unei anchete în Franța pentru presupus conținut pornografic

Vinted face obiectul unei anchete în Franța pentru acuzații că unele conturi de pe platforma de haine second-hand sunt utilizate pentru a promova conținut pornografic, a declarat comisarul guvernamental pentru protecția copiilor, scrie Fashion Network.

Site-ul francez de știri L’Informé și alte mass-media au raportat săptămâna trecută că unii utilizatori postează reclame pentru lenjerie intimă sau costume de baie pentru a atrage utilizatori către profilurile lor de pe site-uri cu conținut pentru adulți, precum OnlyFans.

Profilurile lor conțin, de asemenea, detalii de contact care încurajează vizitatorii să le trimită mesaje pe WhatsApp sau Telegram.

Chiar dacă aceste practici sunt contrare regulilor Vinted, comisarul francez pentru copilărie, Sarah El Hairy, a declarat duminică că a depus o plângere la autoritatea de reglementare online și media a țării, Arcom.

„Unde sunt copii și adolescenți, sunt și prădători”, a declarat El Hairy pentru canalul France 3. „Ei folosesc vânzarea de obiecte destul de clasice pentru a îndrepta oamenii către conținut pornografic.”

Platformele online care pun la dispoziție conținut pentru adulți în Franța sunt obligate să dispună de sisteme de verificare a vârstei, în conformitate cu o lege adoptată în 2024. Legislația a dus la o luptă majoră cu principalele site-uri web de pornografie, unele dintre acestea suspendându-și serviciile în Franța ca urmare a acesteia.

Contactată de AFP, Vinted a declarat că are „o politică de toleranță zero în ceea ce privește comunicările nesolicitate de natură sexuală sau promovarea serviciilor sexuale”.

Compania, fondată în 2008 și cu sediul în Lituania, a devenit o platformă de referință pentru vânzarea de haine second-hand.