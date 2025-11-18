Partidul german de extremă-dreapta AfD a pierdut litigiul cu Uniunea Europeană ce privea logo-ul său

Alternativa pentru Germania (AfD), partid german de extremă dreapta, a suferit o înfrângere în legătură cu logo-ul său într-un litigiu cu UE privind marca înregistrată, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO) a decis marţi că AfD ar trebui să piardă drepturile asupra logo-ului şi abrevierii denumirii partidului.

Formaţiunea politică declară că va ataca hotărârea în apel.

„AfD va face apel împotriva deciziilor EUIPO şi suntem încrezători că acestea vor fi anulate”, a transmis biroul federal al partidului ca răspuns la o solicitare din partea dpa.

Pierderea drepturilor de marcă înregistrată face mai dificilă interzicerea de către AfD a unor persoane sau entităţi de a utiliza logo-ul sau abrevierea partidului în scopuri comerciale, cum ar fi pe tricouri sau mărfuri cu mesaje politice.

În septembrie 2023, o firmă de avocatură din Berlin a depus o cerere la EUIPO, instituţie a UE cu sediul în oraşul Alicante din Spania, pentru revocarea drepturilor de marcă înregistrată, iniţiind astfel o aşa-numită procedură de anulare.

Motivul invocat a fost că marca înregistrată nu a fost utilizată în mod serios timp de o perioadă neîntreruptă de cinci ani. Documentele depuse de AfD au dovedit doar utilizarea internă în cadrul partidului, dar nicio activitate comercială ca marcă înregistrată, a explicat autoritatea în hotărârea sa.

AfD a confirmat, de asemenea, că sunt în derulare proceduri de anulare împotriva a şapte dintre mărcile sale înregistrate la Oficiul German pentru Brevete şi Mărci din Munchen, fără a se aştepta decizii până anul viitor.

„Indiferent de rezultatul acestor proceduri, numele, abrevierea AfD şi, de asemenea, sigla AfD sunt protejate în mod complet de numeroase alte mărci înregistrate şi de dreptul de utilizare a numelui”, se arată în declaraţia partidului.