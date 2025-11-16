Premierul landului german Bavaria îi numeşte pe membrii AfD „bufonii curţii” lui Putin / Mai mulţi politicieni ai formațiunii de extremă dreapta urmează să efectueze o vizită la Moscova
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) drept „bufonii curţii” preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.
„Oamenii ăştia sunt sicofanţi, sunt bufonii curţii lui Putin, sunt servitorii Kremlinului”, a declarat Soder la o conferinţă a tineretului conservator din sud-vestul Germaniei.
Parlamentarii AfD au invitat grupuri de vizitatori la ambasada rusă din Berlin, a spus el. Comentariile lui Soder au loc după ce AfD a anunţat că mai mulţi dintre politicienii săi urmează să efectueze o vizită la Moscova.
Markus Soder este liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU) din Bavaria, formaţiunea soră a Uniunii Creştin-Democrate (CDU) a lui Friedrich Merz.
CDU şi CSU sunt ultimele partide din Germania care se pot opune cu succes AfD, a apreciat Soder, respingând criticile că blocul conservator are o retorică pr ea apropiată de populiştii de extremă dreapta.
„Singurii capabili să-i ţină pe radicali departe de putere sunt CDU şi CSU, nimeni altcineva”, a afirmat el.
Soder a prezis „bătălii mari şi dure” pentru viitoarele campanii electorale din landuri, în special în Estul Germaniei.
Ca şi Friedrich Merz, liderul bavarez a exclus orice cooperare cu AfD.
„Avem o idee diferită de lib ertate”, a spus Soder. Nu trebuie ca justiţia şi poliţia să fie controlate doar de putere, iar minorităţile să fie oprimate. „C-ul din numele nostru ne interzice să facem asta”, a spus el, referindu-se la cuvântul „creştin” din numele partidului.
Soder a mai apreciat că AfD este format din „oameni ciudaţi”, dintre care mulţi sunt suspectaţi de extremism de dreapta sau sunt puşi sub acuzare.
Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o amenințare pentru Germania, dar Polonia ar putea reprezenta o amenințare / Partidul de extremă dreapta este descris ca fiind un promotor al intereselor Kremlinului
