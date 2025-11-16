G4Media.ro
Percheziţii la Constanța într-un dosar penal ce vizează contrabanda cu ţigări /…

sursa foto: Poliția de Frontieră

Percheziţii la Constanța într-un dosar penal ce vizează contrabanda cu ţigări / Au fost confiscate peste 150.000 de ţigarete

Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii Economico – Financiare din cadrul Inspectoratului pe Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a făcut, sâmbătă, patru percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal pentru activităţi de contrabandă, în urma cărora au fost confiscate peste 150.000 de ţigarete, transmite Agerpres .

Percheziţiile domiciliare au fost făcute după ce, sâmbătă, în timpul controlului efectuat la un autoturism parcat în municipiul Constanţa, lucrătorii IPJ au găsit şapte baxuri de ţigări de contrabandă, respectiv 70.000 de ţigarete, care ar fi fost introduse ilegal în ţară, iar cele două persoane din maşină au fost audiate.

„La aceeaşi dată, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa şi cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, poliţiştii au efectuat patru percheziţii domiciliare în municipiul Constanţa. Percheziţiile au avut loc la locuinţele a patru persoane bănuite a fi implicate în activităţi de contrabandă. În urma efectuării percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate aproximativ 83.000 de ţigarete netimbrate, de diferite mărci”, se arată în comunicatul IPJ Constanţa.

Una dintre cele două persoane aflate în maşină a fost reţinută pentru 24 de ore, iar duminică va fi prezentată procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere legală.

„Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 130.000 de lei”, a precizat sursa citată.

La percheziţiile domiciliare au participat şi poliţişti din municipiu.

