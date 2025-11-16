Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura ca independent pentru funcţia de primar al Capitalei: Este importantă vibraţia pe care am primit-o cu ocazia fiecărei semnături

Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar al Capitalei şi a declarat jurnaliştilor că este o decizie importantă pentru el. El a menţionat că a fost importantă şi vibraţia primită cu ocazia fiecărei semnături care i-a fost dată pentru a se putea înscrie în această cursă electorală, transmite News.ro.

”Astăzi am depus candidatura pentru funcţ ia de primar general al Capitalei, un lucru şi o decizie, să spunem aşa, importantă pentru mine. În primul rând vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să strâng aceste semnături, o echipă inimoasă şi mai mult, dincolo de semnături, este importantă vibraţia pe care am primit-o cu ocazia fiecărei semnături. Asta am urmărit, de fapt, să simt bucureştenii pentru că s-au spus foarte multe şi faptul că ei au semnat şi felul în care au făcut-o mi-a transmis că adevărul este altul şi o să vedem pe 7 decembrie la vot”, a afirmat Eugen Teodorovici la depunerea candidaturii ca independent, duminică, la Biroul Electoral Municipal.

Anterior, el a anunţat că intră în această competiţie pentru a demonstra că Bucureştiul poate fi condus cu profesionalism şi rezultate.

”Am o viziune clară şi am experienţa necesară pentru a o implementa. Acesta este mesajul meu simp lu şi direct. Vă invit să fiţi alături de mine! Haideţi să facem din Bucureşti un model de eficienţă”, a scris el pe Facebook.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).