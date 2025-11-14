Anca Alexandrescu, susținută de partidul extremist AUR, și-a depus candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie

Anca Alexandrescu, realizatoare de emisiuni la Realitatea Plus, postul de propagandă pentru pro-rusul Călin Georgescu, şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, vineri, la Biroul Electoral Municipal, în prezenţa preşedinţilor AUR şi PNŢCD, a reprezentanţilor ambelor formaţiuni şi a unor susținători.

După depunerea candidaturii, Anca Alexandrescu a făcut declarații, în care a susținut că nu va cheltui nicun leu în campania electorală, potrivit Agerpres.

Întrebată despre sprijinul lui Călin Georgescu, Anca Alexandrescu a precizat că are o relaţie de prietenie cu familia Georgescu, aceasta „fiind o chestiune intimă, o chestiune de o relaţie de prietenie”: „Am o relaţie de prietenie cu familia Georgescu şi asta rămâne doar între noi”.

Preşedintele AUR, George Simion, a amintit că formaţiunea pe care o conduce împreună cu PNŢCD au pus la dispoziţia candidatei independente infrastructura electorală.

„Partidul AUR împreună cu PNŢCD, împreună cu FAR şi alte formaţiuni politice au făcut ceea ce este corect, ceea este drept şi au ales să nu divizeze votul la Bucureşti şi să susţină cel mai puternic candidat – candidatul cu şanse din partea mişcării poporului român. Aşa că am format o alianţă opusă alianţei care este la guvernare. Alianţa de la guvernare are trei candidaţi, îi ştiţi cu toţii, sunt candidaţii pro-guvernamentali. Noi suntem „Alianţa Poporului Român” şi, respectând toate reglementările legale noi, ca formaţiune politică, împreună cu celelalte formaţiuni politice, o susţinem pe doamna Anca Alexandrescu. (…) Nu am făcut reclamă în mediul online. Vom respecta reglementările legale în cele două săptămâni de campanie. (…) Programul AUR pentru Bucureşti, redactat de colegul meu Mihai Enache, de domnul Petrişor Peiu, de domnul Gheorghe Piperea şi alţi specialişti, împreună cu oameni independenţi, a fost asumat de candidatul Anca Alexandrescu. Pentru noi e o chestiune de onoare faptul că suntem aici, faptul că participăm în mod activ la această campanie”, a susţinut Simion.

Acesta a negat că ar avea vreo datorie faţă de un patron de televiziune şi a menţionat că sumele de campanie sunt în limitele prevăzute de lege.

„Sunt nişte limite mult mai mici decât la alegerile parlamentare sau prezidenţiale. În Biroul Naţional de Conducere şi în Consiliul Naţional de Conducere am aprobat atât susţinerea doamnei Alexandrescu, cât şi această alianţă electorală, mergând până la maximul prevăzut de lege pentru campania la Primăria Bucureşti. Nu am nicio datorie, sigur că este opţiunea domnului Claudiu Târziu să se facă remarcat în spaţiul mediatic”, a spus el.

