Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei / A lipsit președintele PSD, Sorin Grindeanu / ”Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Daniel Băluţă şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Municipal, pentru Primăria Capitalei, fiind însoţit de mai mulţi membri PSD, în frunte cu secretarul general al partidului, Claudiu Manda şi ministrul Muncii, Florin Manole. A lipist însă președintele PSD, Sorin Grindeanu.

”Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele pentru că suma comunităţilor de care ne-am ocupat pentru a avea o viaţă mai bună, investiţiile pe care le-am făcut în infrastructură, investiţiile pe care le-am făcut în spitale, şcolile, liceele, grădiniţele, staţia de pompieri, unităţile de primiri urgenţe, toate acestea sunt realităţi, nu sunt doar cuvinte şi îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate”, a declarat Daniel Băluţă.

El a menţionat şi care vor fi cele mai importante obiective ale sale dacă va deveni primarul Capitalei.

”Sunt convins că experienţa pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toţi să avem un oraş în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic şi calitatea vieţii va creşte. Pentru că, da, eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieţii de zi cu zi şi creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a mai transmis candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).