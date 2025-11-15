G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria…

Daniel Băluță
Sursa foto: Daniel Băluță

Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei / A lipsit președintele PSD, Sorin Grindeanu / ”Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş”

Articole15 Noi • 41 vizualizări 0 comentarii

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Daniel Băluţă şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Municipal, pentru Primăria Capitalei, fiind însoţit de mai mulţi membri PSD, în frunte cu secretarul general al partidului, Claudiu Manda şi ministrul Muncii, Florin Manole. A lipist însă președintele PSD, Sorin Grindeanu.

”Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate. Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş şi ceea ce înseamnă rezultatele pentru că suma comunităţilor de care ne-am ocupat pentru a avea o viaţă mai bună, investiţiile pe care le-am făcut în infrastructură, investiţiile pe care le-am făcut în spitale, şcolile, liceele, grădiniţele, staţia de pompieri, unităţile de primiri urgenţe, toate acestea sunt realităţi, nu sunt doar cuvinte şi îmi doresc foarte mult să trecem de această luptă politică şi să ne axăm pe rezultate”, a declarat Daniel Băluţă.

El a menţionat şi care vor fi cele mai importante obiective ale sale dacă va deveni primarul Capitalei.

”Sunt convins că experienţa pe care am căpătat-o în calitate de primar al Sectorului 4 ne va ajuta pe toţi să avem un oraş în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic şi calitatea vieţii va creşte. Pentru că, da, eu candidez pentru oameni, candidez pentru aceste două obiective majore: scăderea costului vieţii de zi cu zi şi creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a mai transmis candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli, actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Garda Naţională de Mediu: Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului / Acest lucru riscă să ne ducă într-o situaţie de infringement / Primăria, amendată cu 100.000 de lei

Articole14 Noi • 348 vizualizări
3 comentarii

Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat, pe o stradă din București, de 33 de ori / Victima a supravieţuit / Anchetatorii nu au putut stabili un motiv al atacului

Articole11 Noi • 1.956 vizualizări
2 comentarii

Băsescu: Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei / Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ / Eu aş ieşi în stradă

Articole9 Noi • 12.226 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.