Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o amenințare pentru Germania, dar Polonia ar putea reprezenta o amenințare / Partidul de extremă dreapta este descris ca fiind un promotor al intereselor Kremlinului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Co-lider al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Tino Chrupalla a declarat că Rusia președintelui rus Vladimir Putin nu reprezintă o amenințare pentru țara sa, dar că Polonia ar putea reprezenta o amenințare, relatează Politico,

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Comentariile, care fac ecou mesajelor Kremlinului, vin într-un moment în care politicienii centristi germani avertizează din ce în ce mai mult că AfD își folosește influența crescândă pentru a acționa ca un purtător de cuvânt al lui Putin în Germania, o afirmație pe care liderii AfD o neagă cu tărie.

Putin „nu mi-a făcut nimic”, a declarat Tino Chrupalla la televiziunea publică germană. „Nu văd niciun pericol pentru Germania din partea Rusiei în acest moment”, a spus acesta. Chrupalla a continuat să insiste că orice țară poate reprezenta o potențială amenințare pentru Germania și a indicat Polonia. „Luați Polonia, de exemplu”, a spus Chrupalla, citând refuzul țării de a extrăda un cetățean ucrainean suspectat de autoritățile germane de sabotarea conductelor de gaz Nord Stream în 2022. „Polonia poate fi, de asemenea, o amenințare pentru noi.”

Centristii germani prezintă din ce în ce mai mult AfD ca un partid care reprezintă interesele Rusiei din interiorul Germaniei, unii mergând până la a susține că Kremlinul profită de accesul partidului la informații oficiale pentru spionaj.

Marc Henrichmann, președintele conservator al comisiei de supraveghere a serviciilor secrete din Bundestag, a declarat că el crede că Rusia face exact acest lucru. „Rusia își exercită în mod natural influența evidentă în parlament, în special în AfD, pentru a spiona și a obține informații sensibile. AfD se lasă cu recunoștință folosită de către Putin”, a declarat recent Henrichmann pentru ziarul german Handelsblatt.