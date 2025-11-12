G4Media.ro
Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o amenințare pentru Germania, dar…

Tino Chrupalla Alice Weidel
Foto: Facebook Alternativa pentru Germania

Liderul AfD afirmă că Putin nu reprezintă o amenințare pentru Germania, dar Polonia ar putea reprezenta o amenințare / Partidul de extremă dreapta este descris ca fiind un promotor al intereselor Kremlinului

12 Noi

Co-lider al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Tino Chrupalla a declarat că Rusia președintelui rus Vladimir Putin nu reprezintă o amenințare pentru țara sa, dar că Polonia ar putea reprezenta o amenințare, relatează Politico,

Comentariile, care fac ecou mesajelor Kremlinului, vin într-un moment în care politicienii centristi germani avertizează din ce în ce mai mult că AfD își folosește influența crescândă pentru a acționa ca un purtător de cuvânt al lui Putin în Germania, o afirmație pe care liderii AfD o neagă cu tărie.

Putin „nu mi-a făcut nimic”, a declarat Tino Chrupalla la televiziunea publică germană. „Nu văd niciun pericol pentru Germania din partea Rusiei în acest moment”, a spus acesta. Chrupalla a continuat să insiste că orice țară poate reprezenta o potențială amenințare pentru Germania și a indicat Polonia. „Luați Polonia, de exemplu”, a spus Chrupalla, citând refuzul țării de a extrăda un cetățean ucrainean suspectat de autoritățile germane de sabotarea conductelor de gaz Nord Stream în 2022. „Polonia poate fi, de asemenea, o amenințare pentru noi.”

Centristii germani prezintă din ce în ce mai mult AfD ca un partid care reprezintă interesele Rusiei din interiorul Germaniei, unii mergând până la a susține că Kremlinul profită de accesul partidului la informații oficiale pentru spionaj.

Marc Henrichmann, președintele conservator al comisiei de supraveghere a serviciilor secrete din Bundestag, a declarat că el crede că Rusia face exact acest lucru. „Rusia își exercită în mod natural influența evidentă în parlament, în special în AfD, pentru a spiona și a obține informații sensibile. AfD se lasă cu recunoștință folosită de către Putin”, a declarat recent Henrichmann pentru ziarul german Handelsblatt.


- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

