Garda de Mediu: Pericol de accident major în Satu Mare / Mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate necorespunzător/ Au fost sesizaţi pompierii / Mai multe amenzi aplicate

Garda Naţională de Mediu avertizează asupra unui ”pericol de accident major” în Satu Mare, unde au fost depistate mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate necorespunzător. Au fost sesizaţi pompierii şi s-au aplicat mai multe sancţiuni. Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, anunţă că se vor face controale în toată ţara, transmite News.ro.

”Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanţe periculoase depozitate necorespunzător! Am amendat operatorii şi am sesizat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Depozitarea în condiţii necorespunzătoare a azotatului de amoniu de calciu, mai ales în proximitatea unor substanţe inflamabile cum ar fi carburanţi sau uleiuri este «reţeta» unei situaţii limită care poate degenera rapid într-o tragedie de proporţii”, anunţă, marţi, Garda Naţională de Mediu, pe pagina de Facebook.

Comisarii au dispus 12 măsuri de conformare pentru doi operatori din Satu Mare pentru că nu respectă Autorizaţiile de Mediu.

Amenzile se ridică la 200.000, iar comisarii au sesizat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru a preveni orice accident major în zonă.

”Ce au descoperit comisarii noştri la Satu Mare este un exemplu alarmant. Nu te poţi juca cu substanţele periculoase cum este Azotatul de amoniu. Anunţ public că iniţiem controale în toată ţara la depozitele de carburanţi. Vom verifica cu atenţie felul în care operatorii depozitează şi manipulează substanţele periculoase şi ne asigurăm că respectă avizele şi legislaţia de mediu”, a declarat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu.

Potrivit datelor transmsie de Garda de Mediu, este vorba despre mii de tone de azotat de amoniu care au intrat într-un mediu de depozitare necorespunzător.

”Trebuie să înţelegem că normele arată clar că o substanţă atât de periculoasă trebuie izolată total de orice fel de contaminare, dar şi ferită de soare. Toate aceste reguli au un singur scop, evitarea unei explozii de proporţie, care poate provoca o reală tragedie”, se mai arată în postare.

Comisarii GNM au aplicat sancţiuni şi au propus suspendarea avizelor de mediu pentru cele două companii care fac parte din acelaşi grup.