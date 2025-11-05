G4Media.ro
Ministrul Mediului: Mafia gunoaielor trebuie oprită. Toţi cei care încalcă legea trebuie…

Sursa Foto: Facebook/ Garda de Mediu

Ministrul Mediului: Mafia gunoaielor trebuie oprită. Toţi cei care încalcă legea trebuie să înţeleagă că vor exista consecinţe pentru faptul că întregi comunităţi sunt otrăvite de acţiunile lor / Garda de Mediu, amenzi de 553.000 lei în Dâmboviţa

Articole

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, alături de Jandarmerie şi Poliţia Română, au avut miercuri o amplă acţiune de control în judeţul Dâmboviţa, în localităţile Mătăsaru şi Dragodana, unde au dat amenzi de 553.000 de lei pentru deşeuri deţinute ilegal, arderi ilegale de deşeuri şi comerţ ilegal de deşeuri, transmite Agerpres.

„Mafia gunoaielor trebuie oprită! Astăzi, peste 50 de comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, alături de Jandarmerie şi Poliţia Română, au avut o amplă acţiune de control în judeţul Dâmboviţa, în localităţile Mătăsaru şi Dragodana. Deşeuri deţinute ilegal, arderi ilegale de deşeuri, comerţul ilegal de deşeuri. De aici am pornit”, a scris ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, au fost realizate 24 de controale, au fost aplicate amenzi de 553.000 lei, au fost confiscate aproximativ 140 de tone de deşeuri feroase şi neferoase şi decise şapte suspendări de activitate a operatorilor economici implicaţi.

De asemenea, a fost deja deschis un dosar penal in rem.

„Lupta noastră e pentru un aer curat. Toţi cei care încalcă legea trebuie să înţeleagă că vor exista consecinţe pentru faptul că întregi comunităţi sunt otrăvite de acţiunile lor. Astfel de acţiuni de control vor fi din ce în ce mai des realizate cu ajutorul dronelor şi echipamentelor noi achiziţionate prin PNRR”, a precizat Diana Buzoianu.

