Scandal în gimnastica românească: Camelia Voinea, acuzată că și-a abuzat fiica în sala de antrenament / Și gimnasta Denisa Golgotă ar fi făcut sesizare la Federație, privind comportamentul agresiv al Cameliei Voinea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Camelia Voinea a fost acuzată de două gimnaste că are un comportament agresiv, iar zilele trecute au apărut și imagini video (publicate de Golazo), care o arată pe antrenoare cum o agresează verbal chiar pe fiica sa, Sabrina Voinea, în sala de antrenament. De asemenea, fanatik.ro relatează că și gimnasta Denisa Golgotă ar fi depus o sesizare la Federația Română de Gimnastică, în privința comportamentului agresiv al antrenoarei Camelia Voinea.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Imaginile video vin după mărturiile a două foste gimnaste, care au povestit despre abuzurile la care au fost supuse de antrenoarea Camelia Voinea, de la loviri până la smulgerea părului. Camelia Voinea a respins acuzațiile celor două gimnaste. Într-un mesaj pentru Golazzo, aceasta a spus că este victima unei campanii de denigrare.

Clipurile publicate ar fi fost făcute în urmă cu 10 ani, iar pe fundal se aude cum Camelia Voinea o jignește pe fiica sa, care pe atunci avea în jur de 9 ani, în timpul unui antrenament. În videoclipuri, antrenoarea o forțează pe Sabrina Voinea să repete de mai multe ori exercițiile, în ciuda faptului că fata o roagă să înțeleagă cu nu mai poate.

Pentru că Sabrinei Voinea nu îi iese un element la bară, se vede cum mama sa se îndreaptă furioasă spre ea, iar gimnasta se ferește, ca și când ar ști că urmează o corecție fizică. Este ciupită și pusă să refacă exercițiul.

Trecută la paralele, fata are parte de același tratament. ”Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, se poate auzi spunând Sabrina, în timp ce se trântește lângă aparat și începe să plângă din nou.

În clip se mai aude cum Camealia Voinea îi spune fiicei, „Du-te dracului, hai” și ”Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”.

Fanatik.ro relatează că la întoarcerea de la Campionatele Mondiale de la Jakarta, din această toamnă, și gimnasta Denisa Golgotă a făcut o sesizare la Federație cu privire la comportamentul agresiv al Cameliei Voinea: „ Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (n.r.

Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (n.r. Nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate. (…)

Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reuşit să fac.

Dar într-adevăr, nu mă aşteptam să am parte de atâta discriminare şi de atât de mult rău. Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea ştie cu cine mă antrenez în sala de gimnastică”.