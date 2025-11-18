Nou record mondial pentru Demon Slayer, filmul de animație japonez
Noul episod al blockbusterului japonez de animație Demon Slayer, intitulat Castelul Infinitului, a devenit primul film japonez care a depășit 100 de miliarde de yeni (556 de milioane de euro) la box-office-ul mondial, au anunțat distribuitorii săi. Lansat în Japonia în iulie, în America de Nord în septembrie și vinerea trecută în China, filmul a atras 89,17 milioane de spectatori în afara Japoniei, au anunțat luni Aniplex și Toho, potrivit Le Figaro.
Adaptat după un manga al lui Koyoharu Gotouge, publicat între 2016 și 2020 în revista Weekly Shonen Jump, filmul urmărește adolescentul „vânător de demoni” Tanjiro Kamado și tovarășii săi în misiunea lor de a salva lumea de aceste creaturi. În Japonia, filmul rămâne pe locul al doilea în ceea ce privește încasările la box-office, după precedentul film Demon Slayer, un imens succes în timpul pandemiei de Covid-19, care a detronat Călătoria lui Chihiro (2001), al Studio Ghibli, de pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
În așteptarea unui al treilea opus
Franciza Demon Slayer, disponibilă atât sub formă de serie, cât și de lungmetraje, este adesea apreciată pentru că a redefinit codurile artistice ale genului, cu efecte speciale uimitoare, fără a se îndepărta de temele care funcționează, printre care prietenia și empatia. Primul film, Trenul infinitului, a încasat 275 de milioane de dolari. Un al treilea lungmetraj va încheia povestea.
Animația domină în Japonia, unde doar două dintre cele mai profitabile zece filme la box-office-ul intern nu sunt animații: Titanic și primul film din seria Harry Potter.
