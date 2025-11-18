G4Media.ro
Liderul deputaţilor UDMR: Proiectul privind autonomia ţinutului secuiesc nu este îndreptat împotriva…

steagul tinutului secuiesc focuri
Sursa foto: Facebook / Borbély Lénárd

Liderul deputaţilor UDMR: Proiectul privind autonomia ţinutului secuiesc nu este îndreptat împotriva României

18 Noi

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a susţinut marţi că „proiectul privind autonomia ţinutului secuiesc nu este îndreptat împotriva României şi nicidecum nu înseamnă secesiune”, transmite Agerpres.

Întrebat la Parlament cum comentează informaţia apărută în spaţiul public, conform căreia Alianţa Maghiară din Transilvania propune din nou depunerea proiectului de lege privind autonomia ţinutului secuiesc în Parlament, şi ce opinie are UDMR în acest sens, Csoma Botond a răspuns: „Noi, întotdeauna când am discutat acest aspect în Parlament, noi am votat „pentru”. A existat şi în programul UDMR, nu este un proiect îndreptat împotriva României, nicidecum nu înseamnă secesiune sau alte prostii care s-au vorbit în legătură cu acest proiect. S-a depus şi acum doi ani, dacă vă amintiţi. UDMR şi atunci a votat „pentru””.

Csoma Botond nu crede însă că ar putea exista un consens în coaliţie pe această temă, pentru că societatea românească „nu este pregătită pentru autonomie”.

„Nu cred, pentru că societatea românească, în momentul actual, din câte ştiu eu şi simt, nu acceptă această idee de autonomie şi până când nu ajungi la un oarecare consens în societatea românească, este greu să iei o decizie în Parlament”, a afirmat deputatul UDMR.

