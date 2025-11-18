Control judiciar pentru un bărbat din Arad care și-a lovit concubina chiar în sediul Poliției

Ascultă articolul

Un bărbat dintr-un sat din judeţul Arad s-a ales cu dosar penal pentru violenţă în familie, după ce i-a tras un pumn în faţă concubinei sale şi a tras-o de păr chiar în sediul Poliţiei din Chişineu Criş, unde fusese adus de către poliţişti pentru clarificarea disputei locative pe care acesta o avea cu femeia. Bărbatul a continuat să-şi agresese concubina şi în timp ce poliţiştii interveneau ca să-l imobilizeze, acesta trântind-o pe femeie la pământ. Agresorul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce poliţiştii s-au sesizat din oficiu, în condiţiile în care femeia bătută nu a dorit să depună plângere prealabilă împotriva concubinului său, transmite News.ro.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile împotriva unui bărbat din satul Năbad, judeţul Arad, cercetat pentru violenţă în familie.

Potrivit sursei citate, probele au relevat că, în 14 noiembrie, bărbatul a fost dus de către poliţişti de la locuinţa sa din Nădab la sediul Poliţiei din Chişineu Criş, pentru lămurirea unei dispute privind spaţiul locativ, pe care bărbatul o avea cu concubina sa.

În momentul în care a intrat în sediul Poliţiei din Chişineu Criş, bărbatul s-a năpustit asupra concubinei sale, lovind-o cu pumnul în faţă şi trăgând-o de păr. Potrivit procurorilor, în timp ce poliţiştii interveneau pentru a-l imobiliza, agresorul a trântit-o pe femeie la pământ.

Pentru că aceasta nu a dorit să depună plângere prealabilă împotriva partenerului său, poliţiştii s-au sesizat din oficiu pentru violenţă în familie.

Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpatului.

Săptămâna trecută, Şeful Poliţiei Române anunţa că, după cazul din Teleorman, când o femeie a fost ucisă de soţ în prezenţa copilului lor de trei ani, în condiţiile în care pe numele bărbatului exista un ordin de protecţie, a dispus verificări la nivel naţional cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violenţă domestică.

Totodată, autorităţile au făcut apel la victimele violenţei domestice să accepte ca agresorului să i se monteze dispozitiv de monitorizare electronică.

Marţi, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat că, după recentele cazuri grave de violenţă domestică, a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie va fi prezentată automat unui procuror care va dispune măsuri.

”Se înlătură orice posibilitate de interpretare greşită a poliţistului”, a transmis ministrul.

În data de 8 noiembrie, în comuna Beciu, din judeţul Teleorman, un bărbat care avea pe numele său un ordin de protecţie şi-a ucis soţia cu lovituri de cuţit, sub privirile fiului lor de trei ani, după care a mers la locuinţa părinţilor săi, unde şi-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât şi braţe. Bărbatul se află la Terapie Intensivă, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă. Femeia semnalase anterior abuzuri şi faptul că a fost violată de bărbatul respectiv.