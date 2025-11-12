Un pacient din Spitalul Județean Tulcea a agresat și înjurat medicii și asistentele, poliția face anchetă
Un bărbat internat la Spitalul Judeţean Tulcea a făcut scandal, miercuri, şi a agresat cadrele medicale. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, transmite News.ro.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat că, miercuri, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană internată în Spitalul Judeţean Tulcea provoacă scandal.
”Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că este vorba de un bărbat de 59 de ani ce are un comportament violent faţă de cadrele medicale şi adresează injurii persoanelor prezente”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.
Poliţiştii au început cercetările pentru lovirea unor cadre medicale aflate în exercitarea atribuţiilor.
Bărbatul a fost amendat cu 3.000 de lei şi urmează să fie supus unui consult medical de specialitate.
