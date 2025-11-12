G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un pacient din Spitalul Județean Tulcea a agresat și înjurat medicii și…

Politia Romana, politisti, politie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Un pacient din Spitalul Județean Tulcea a agresat și înjurat medicii și asistentele, poliția face anchetă

Articole12 Noi • 79 vizualizări 0 comentarii

Un bărbat internat la Spitalul Judeţean Tulcea a făcut scandal, miercuri, şi a agresat cadrele medicale. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat că, miercuri, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană internată în Spitalul Judeţean Tulcea provoacă scandal.

”Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că este vorba de un bărbat de 59 de ani ce are un comportament violent faţă de cadrele medicale şi adresează injurii persoanelor prezente”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.

Poliţiştii au început cercetările pentru lovirea unor cadre medicale aflate în exercitarea atribuţiilor.

Bărbatul a fost amendat cu 3.000 de lei şi urmează să fie supus unui consult medical de specialitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat, pe o stradă din București, de 33 de ori / Victima a supravieţuit / Anchetatorii nu au putut stabili un motiv al atacului

Articole11 Noi • 1.928 vizualizări
2 comentarii

Anchetă a Poliţiei la Brașov, după ce un bărbat ar fi încercat să racoleze online băieţi minori, cu care purta discuţii cu conotaţii sexuale

Articole10 Noi • 296 vizualizări
0 comentarii

Bărbat condamnat în Belgia la şapte ani de închisoare pentru că a înjunghiat un alt bărbat, reținut imediat după eliberarea din Penitenciarul Deva / El ispăşise o pedeapsă primită pentru că a vrut să îşi ucidă fosta soţie

Articole4 Noi • 211 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.