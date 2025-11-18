Ministrul Predoiu, despre cazurile de violență domestică: „Încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel judiciar” / Proiect: Polițistul va reține și prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecție

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, marți, după analiza recentelor cazuri de femicid, că „încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel judiciar”. Ministrul anunță că a semnat marți două proiecte de acte normative și două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepție de pază a Jandarmeriei Române și violența domestică. El susține că a semnat un proiect legislativ care va îmbunătăți Legea privind prevenirea și combaterea violenței domestice, transmite MEDIAFAX.

„Proiectul crește protecția victimelor violenței domestice, după analiza recentelor cazuri grave de violență domestică care au demonstrat că încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel judiciar. Statisticile oficiale arată că în ultimii ani polițiștii au salvat nenumărate victime intervenind pentru protejarea lor, dar recentele cazuri cu violență domestică au arătat că încă mai sunt breșe create de aprecieri subiective greșite privind nivelul de intervenție și aplicarea procedurilor”, a spus Predoiu.

Ministerul propune introducere unei reguli noi, care prevede expres și explicit faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu au obligația legală de a prezenta agresorul procurorului, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza și dispune cu privire la eventuale măsuri preventive.

„Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greșită a polițistului, el va reține și prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecție”, arată ministrul de Interne.

El spune că modificarea întărește instrumentele de protecție și elimină ambiguitățile care, în practică, au întârziat reacția operativă în recentele cazuri.

Proiectul a fost publicat spre dezbatere pe site-ul Ministerului de Interne.

