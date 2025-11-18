Război total între Mbappe și PSG: Sume uriașe cerute în procesul anului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Războiul dintre Kylian Mbappe și PSG a ajuns la un nivel uluitor, despărțirea cu scandal din vara anului trecut aducând un proces în care sunt cerute sute de milioane de euro, transmite TF1. Concret, Mbappe cere daune de 263 de milioane de euro, iar campioana Europei 440 de milioane de euro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mariajul” dintre Mbappe și PSG a ajuns în justiție, iar sumele cerute de cele două părți sunt uriașe, transmite sursa citată.

De ce cere PSG 440 de milioane de euro

Nemulțumită de faptul că Mbappe a plecat liber de contract de pe Parc des Princes, PSG a ieșit la atac.

Campioana din Ligue 1 spune că din cauza lui Kylian clubul a ratat o ofertă de 300 de milioane de euro din partea clubului saudit Al-Hilal. O propunere care a venit în iulie 2023. La acel moment, internaționalul francez s-a opus transferului.

Pe lângă acest lucru, PSG mai spune că atacantul și-a încălcat promisiunea făcută fostului său club: aceea că nu va pleca din situația de jucător liber de contract.

„ 20 de milioane pentru prejudiciul adus imaginii, 60 de milioane pentru rea-credință în executarea unui acord din august 2023, 180 de milioane pentru ascunderea acestui acord și 180 de milioane pentru pierderea șansei de a transfera jucătorul”, a detaliat Renaud Semerdjian, unul dintre cei șapte avocați ai clubului parizian.

De cealaltă parte, Kylian Mbappe cere „doar” 263 milioane de dolari de la fosta sa echipă de club.

Avocații lui Kylian au precizat presei că s-a ajuns la această sumă, printre altele, din următoarele motive: concedierea fără motiv (44,6 milioane de euro), hărțuirea morală (37,5 milioane de euro), plus restanțele salariale și concediile pentru lunile aprilie-iunie 2024 (19 milioane de euro).

Consiliul de arbitraj va pronunța hotărârea pe 16 decembrie 2025, transmite sursa citată.