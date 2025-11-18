Anunț important: Site-ul G4Media are probleme tehnice din cauza serviciului Cloudfare, e posibil să aveți probleme la accesarea unor articole

Site-ul G4Media, la fel ca multe alte platforme online, are unele probleme tehnice marți din cauza serviciului Cloudfare. De aceea, e posibil ca unii utilizatori să întâmpine dificultăți la accesarea unor articole. Serviciul Cloudfare începe să își revină treptat, dar e posibil ca problemele să persiste câteva ore.

Cloudflare este o infrastructură de internet care oferă multe tehnologii de bază care stau la baza experiențelor online de astăzi, inclusiv instrumente care protejează site-urile împotriva atacurilor cibernetice și asigură că acestea rămân online în condiții de trafic intens, potrivit TechRider.ro.

Cloudflare a anunțat marți că rețeaua sa globală întâmpină probleme care „ar putea afecta mai mulți clienți”. Compania a precizat că investighează incidentul și va furniza mai multe detalii pe măsură ce va avea mai multe informații disponibile.

Rețeaua de socializare X este cel mai cunoscut site care nu a mai funcționat ca urmare a problemelor Cloudflare de astăzi.

Totuși, site-ul de monitorizare Down Detector semnalează probleme la mai multe site-uri importante, care ar putea fi legate de întreruperea serviciilor Cloudflare. Printre ele se numără OpenAI, startup-ul care a dezvoltat ChatGPT, jocul video League of Legends, bet365, compania de plăți Sage etc.

De asemenea, utilizatori din întreaga lume au semnalat probleme cu serviciile PayPal și Uber.