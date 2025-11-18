G4Media.ro
Imagine cu sediul Televiziunii Române din București. Clădirea este una ușor de recunoscut.
Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Membrii Consiliului de Administraţie al TVR au fost validați de Parlament / Adriana Săftoiu, propusă șefa televiziunii publice de PNL (surse)

Plenul Parlamentului i-a validat, marţi, pe membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, transmite Agerpres. Adriana Săftoiu (58 de ani) va fi propusă șefa televiziunii publice TVR de către PNL, au declarat, vineri, pentru G4Media surse liberale. Ea ar urma să îl înlocuiască în funcția de președinte-director general pe jurnalistul Dan Turturică.

Votul din Parlament a fost secret cu bile, fiind înregistrate 270 de voturi „pentru” şi patru „împotrivă”. Parlamentarii AUR nu au participat la vot, deși au propus membri în Consiliul de Administrație al TVR, care au fost validați de Parlament.

Consiliul de Administraţie al televiziunii publice validat este format din:

  • Loredana Corchiş (titular), Stelian Bărăgan (titular) şi Nicoleta Amalia Matei (titular) – propuşi de PSD; 
  • Monica Simona Ghiurco (titular) şi Rafael Udrişte (supleant) – propuşi de AUR;
  • Radu Carp (titular), Cristina-Ancuţa Pocora (titular) şi, respectiv, Daniela Sava (supleant) şi Gheorghe Croitoru (supleant) – propuşi de PNL; 
  • Catrinel Trofin (titular) şi Cătălin Ghiţă (supleant) – propuşi de USR; 
  • Anderco Aliz-Timea (titular) şi Kis Timea (supleant) – propuse de UDMR; 
  • Cristiana-Narcisa Manciu (titular) şi Bogdan-Alexandru Cuza (supleant) – propuşi din partea preşedintelui României, 
  • Ana Adriana Săftoiu (titular) şi Mariana Luca (supleant) – propuşi din partea Guvernului;
  • Emanuel Sorin Torică (titular) şi Cristinel Godinac (titular), Gabriela Luminiţa Iordănescu (supleant) şi Alina Amza (supleant) – propuşi din partea personalului angajat al Societăţii Române de Televiziune; 
  • Borislav Velimirovici (titular) şi Gjorgji Ivanovski (supleant) – propuşi din partea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

