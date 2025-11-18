Membrii Consiliului de Administraţie al TVR au fost validați de Parlament / Adriana Săftoiu, propusă șefa televiziunii publice de PNL (surse)

Plenul Parlamentului i-a validat, marţi, pe membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, transmite Agerpres. Adriana Săftoiu (58 de ani) va fi propusă șefa televiziunii publice TVR de către PNL, au declarat, vineri, pentru G4Media surse liberale. Ea ar urma să îl înlocuiască în funcția de președinte-director general pe jurnalistul Dan Turturică.

Votul din Parlament a fost secret cu bile, fiind înregistrate 270 de voturi „pentru” şi patru „împotrivă”. Parlamentarii AUR nu au participat la vot, deși au propus membri în Consiliul de Administrație al TVR, care au fost validați de Parlament.

Consiliul de Administraţie al televiziunii publice validat este format din: