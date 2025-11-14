SURSE Adriana Săftoiu, propusă șefa TVR de PNL. Săftoiu, fostă ziaristă, a fost consilier prezidențial în primul mandat al lui Traian Băsescu

Adriana Săftoiu (58 de ani) va fi propusă șefa televiziunii publice TVR de către PNL, au declarat pentru G4Media surse liberale. Ea ar urma să îl înlocuiască în funcția de președinte-director general pe jurnalistul Dan Turturică.

Informația a fost publicată în premieră de Libertatea și confirmată de G4Media.

În PNL au mai fost vehiculate numele lui Vlad Pufu și Vlad Nistor.

Adriana Săftoiu a fost consilier prezidențial al fostului președinte Traian Băsescu, după care a devenit parlamentar.

Ea a fost jurnalistă în anii 90.

De notat că și fostul său soț, Claudiu Săftoiu, a condu TVR din funcția de președinte-director general.

