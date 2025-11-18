Serviciul britanic de informații MI5 îi avertizează pe parlamentarii britanici în privinţa riscului de spionaj din partea Chinei

Serviciul britanic de securitate MI5 i-a avertizat marţi pe membrii parlamentului cu privire la încercările agenţilor chinezi de a colecta informaţii şi de a influenţa activitatea parlamentară, potrivit unui e-mail văzut de agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Avertismentul vine după ce procurorii au anunţat în octombrie că au fost nevoiţi să renunţe la procesul împotriva a doi britanici acuzaţi de spionarea membrilor parlamentului în profitul Chinei, deoarece guvernul britanic nu a furnizat dovezi care să demonstreze că Beijingul reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

Lindsay Hoyle, preşedintele Camerei Comunelor, şi omologul său din Camera Lorzilor au distribuit o nouă „alertă de spionaj” emisă de serviciile de securitate pentru a-i avertiza cu privire la ameninţarea reprezentată de spionii chinezi.

Ministerul Securităţii de Stat din China „contactează în mod activ persoane din comunitatea noastră” şi doreşte „să colecteze informaţii şi să pună bazele unor relaţii pe termen lung, folosind site-uri profesionale de networking, agenţi de recrutare şi consultanţi care acţionează în numele său”, a transmis Hoyle colegilor săi.

El a avertizat că două persoane sunt cunoscute pentru faptul că, pe LinkedIn, contactează persoane pentru a „desfăşura activităţi de sensibilizare la scară largă în numele” guvernului chinez.

Avertismentul a venit după ce MI5 a declarat în octombrie că spionii chinezi creau anunţuri false de locuri de muncă pentru a încerca să atragă profesionişti britanici să le furnizeze informaţii. MI5 susţine că mii de anunţuri suspecte de locuri de muncă au fost postate pe platforme online de recrutare.

Ken McCallum, directorul general al MI5, a declarat, de asemenea, într-un discurs, că spionii chinezi reprezintă o ameninţare zilnică la adresa securităţii naţionale.

În ianuarie 2022, MI5 a trimis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, susţinând că aceasta este „implicată în activităţi de interferenţă politică” în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez, aflat la putere. Lee a dat ulterior în judecată MI5 în încercarea de a-şi reabilita numele, dar a pierdut procesul.